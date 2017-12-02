/ Челябинцев приглашают на виртуальный концерт памяти Сергея Есенина

Мероприятие пройдет в концертном зале имени Прокофьева.

Челябинская филармония продолжает серию виртуальных концертов. Благодаря современным технологиям южноуральцы могут увидеть лучшие программы Московской филармонии, не выезжая за пределы региона. Очередным мероприятием в Концертном зале им. С. С. Прокофьева станет виртуальный концерт, посвященный творчеству поэта Сергея Есенина. Он состоит из песен-романсов, воспоминаний современников и стихотворений самого Есенина.

Автором музыки и сценария посвященной памяти Сергея Есенина композиции стал режиссер Борис Акимов — народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР, премьер балета Большого театра, а сегодня — педагог-балетмейстер с мировым именем. Стихи Есенина и воспоминания современников о поэте прочтет ведущий актер театра «Содружество актеров Таганки» Владимир Завикторин. В качестве солистов выступят солисты оперных театров столицы — Елена Максимова (меццо-сопрано), Леонид Виленский (тенор), Павел Черных (баритон), Максим Пастер (тенор), Михаил Гужов (бас), Владимир Кудашев (бас), Наталья Рассудова (фортепиано). Музыкальное сопровождение обеспечит Академический оркестр народных инструментов Всероссийской Государственной телерадиокомпании, под управлением дирижера Андрея Шлячкова. — анонсируют в челябинской филармонии.

Начало концерта — в 18 часов 4 декабря. Вход будет свободным.