Эффект уральского кино: в Челябинске определили лучшие короткометражки, снятые школьниками

В южноуральской столице подвели итоги молодежного кинофестиваля «МОЛОКО»

Челябинск полностью меняет смысл фразеологизма «попасть в молоко»: в городе завершился фестиваль короткого метра «МОЛОКО», работы для которого снимали — от и до, от идеи до воплощения — только дети. О победителях и... победителях — проигравших не было — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

И попасть в это «МОЛОКО» было не так-то просто, говорит главная наставница ребят, заместитель генерального директора медиахолддинга ОТВ по цифровым медиаресурсам Дарья Годунова.

«В „МОЛОКО“ хотят попасть, школьники проходят кастинг, и они приходят заряженные, с горящими глазами, а это дорогого стоит», — говорит наставница, которая на церемонию пришла в образе Малифисенты, ужасной ведьмы, у которой, как выяснилось, было золотое сердце.

«Мы хотели — и учили, чтобы дети своим кино вскрывали какие-то проблемы, где-то пошутили, а где-то заставили задуматься — не только сверстников, но и нас, взрослых. Когда я в качестве члена жюри посмотрела все десять работ, скажу честно, кое-где слезу пустила, хотя растрогать меня тяжело, я всегда очень скептично настроена ко всему, что касается работы. Да, в этих фильмах есть технические шероховатости, но в этом и прелесть, и свежесть», — говорит Дарья Годунова.

Она уверена, Урал, Челябинск уже готов растить именитых режиссеров, а «МОЛОКО» — проект, на сто процентов достойный того, чтобы быть поддержанным на самом высоком уровне.

В том, что фестиваль будет продолжаться, развиваться и откроет еще немало звезд в Челябинской области, полностью уверен почетный гость церемонии, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Сергей Зюсь.

«Вся атмосфера в регионе — творческая, креативная — этому очень способствует. Конечно, важно, когда появляются такие фестивали, которые дают молодым возможность развить какие-то творческие компетенции, создать реальные важные продукты», — отмечает он.

Еще до церемонии мы поговорили с представителем команды школы № 75 — Константин Куликов стал режиссером и оператором фильма «Аут» — о выборе между дружбой и большим спортом.

«Мне кажется, мы подняли важный вопрос — выбирать карьеру или сохранить какие-то отношения. Таких выборов в жизни приходится делать немало. Мне кажется, у нас получилась необычная концовка — не стандартный хэппи-энд, а как бы знак вопроса, который требует от зрителя проанализировать себя и сделать этот выбор», — говорит Костя.

Он признался, что процесс кинопроизводства захватил всю команду.

«Сам процесс был приятным и позитивным. Но надеемся, что какую-то номинацию нам удалось зацепить, выделиться на фоне остальных команд», — добавил он.

Кстати, эти надежды не оказались напрасными: команда школы № 75 признана победителем в номинации «Лучшая операторская работа и монтаж».

Награду «За оригинальную идею, сценарий и операторскую работу» получила команда школы № 94 за фильм «Нота До». Участницы съемочной бригады Наталья И Анастасия перед церемонией признавались, что идею — о переживаниях творческих людей и их часто нелегком пути к мечте — взяли из жизни, «открыли душу и себя».

В номинации «Самый патриотичный фильм победу завоевала работа команды школы № 54 под названием «Пап, ты скоро?» Малышка-первоклассница живет свою насыщенную жизнь и ждет папу, который — она уверена, уехал на охоту на леопарда. И каждый раз, выходя на связь с дочкой, папа снимает камуфляж, надевает ковбойскую шляпу и выслушивает школьные новости и тревоги своего ребенка. А потом — снова в окоп, «охотиться на леопарда».

«За креативность, нестандартный подход, раскрытие темы и смыслов» — Долгодеревенская школа за фильм «Игра без границ». Победителем стал фильм «Кольцо» кинокомпании «Ньютон ТВ».

По словам члена жюри, омбудсмена Юлии Сударенко, фильмы стали более качественными, чем в прошлом году.

«Но важнее, что наша молодежь задумывается о смысле жизни, а для этого надо сначала поговорить с самим собой, разобраться в себе, понять, что же они хотят сказать этому миру. Важно, что они затрагивают темы, которые волнуют не только детей, подростков, но и нас, взрослых, и они доносят до нас очень мудрые вещи. И хочу сказать, когда я вижу эти фильмы, я спокойна относительно будущего нашей страны», — говорит уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

Председатель жюри, кинорежиссер Кирилл Алехин записал участникам видеопривет:

«Я посмотрел все ваши фильмы, и я восхищен, потому что в каждом вашем фильме есть идея и форма, есть история, понятно, о чем он и для кого, есть режиссерская игра, есть актерская работа — часто очень классная и много-много сердца. Я очень рад, что у вас все получилось».

Проект реализуется Челябинской АРПОиС РФ при поддержке Фонда грантов губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов, а также при участии videoproduction ИСТОРИИ для ТЕБЯ. Генеральный информационный партнер фестиваля — телеканал ОТВ.

