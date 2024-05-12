Пейте, дети, «МОЛОКО»! В Челябинской области подведут результаты молодежного кинофеста

Проект завершится грандиозной церемонией с кинопоказом лучших школьных короткометражек

Второй молодежный кинофестиваль «МОЛОКО» в Челябинской области подошел к своему финалу. Церемония награждения победителей — а это будет именно она: с красной ковровой дорожкой, вечерними платьями, костюмами и вскрытием конвертов, — состоится в понедельник, 13 мая, в КРК «Мегаполис». Кого будут награждать и с чем вообще его пьют, это ваше «МОЛОКО», информагентству «Первое областное» рассказал руководитель проекта, руководитель Челябинской ассоциации правоохранительных органов Сергей Спиридонов.

«Ровно месяц десять подростковых команд снимали кино на самые животрепещущие темы: школьная травля, зависимость от компьютерных игр, жизнь семей — и детей! — воинов, которые сейчас на спецоперации, — словом, обо всем том, что на душе у современных подростков. Все темы школьники придумали, проработали и воплотили сами с помощью кураторов — студентов факультета дополнительного образования Челябинского педуниверситета», — рассказывает Сергей Спиридонов.

Разумеется, стартовали в мир кино дети не с нуля. До съемок представители индустрии провели для них сверхнасыщенные мастер-классы.

«В весенние каникулы команды прошли очень плотный интенсив. Продюсеры, операторы, блогеры и еще много кто буквально напичкали детей знаниями о том, как выбирать тему, писать сценарий и даже как подготовить фильм к прокату с юридической точки зрения», — говорит вдохновитель проекта.

Все полученные знания и навыки — сразу в дело. И по предварительным отзывам членов жюри, в состав которого вошли, в том числе, министр культуры региона Алексей Бетехтин, музыкант Борис Каплун, руководитель Фонда поддержки гражданских инициатив Михаил Комиссаров и программный директор телеканала ОТВ Марина Тимофеева, дело выгорело.

«В этом году — очень сильные участники, очень сильные фильмы. У судей была сверхсложная задача — отобрать победителей в пяти номинациях: „Самый патриотический фильм“, „Лучшая операторская работа и монтаж“, „Креативность и нестандартный подход“, „Раскрытие темы и смыслов“ и собственно „Лучший короткометражный фильм“. Фильмы-победители будут показаны на большом экране в финале церемонии 13 мая. Но принято решение так или иначе поощрить все команды», — говорит Сергей Спиридонов.

Все короткометражки сможет оценить и широкая публика, их выгрузят в соцсети. Но есть еще одна договоренность. Если команда фильма-победителя в любой номинации обеспечит его полную правовую очистку (то есть подтвердит права на музыку, получит актерские согласия и т.д., словом, предоставит полный юрпакет), то лента будет показана в эфире Первого областного телеканала (ОТВ).

«Знаю, что все десять команд пытались при работе держать этот нюанс в голове. Потому что разовый показ в кинотеатре — это одно, а телевидение — это серьезно. Что у них получилось — скоро увидим», — резюмирует руководитель проекта.

Проект реализуется Челябинской АРПОиС РФ при поддержке Фонда грантов губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов, а также при участии videoproduction ИСТОРИИ для ТЕБЯ. Генеральный информационный партнер фестиваля — телеканал ОТВ.