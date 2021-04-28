Эдгард Запашный в Челябинске предложил цирковым студиям объединиться

26 и 27 апреля в городе проходил первый в России федеральный форум «Цирк будущего»

В Челябинск на первый Всероссийский форум «Цирк будущего» приехали представители «Росгосцирка», Союза цирковых деятелей России и специальный гость — народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В работе форума принял участие вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

Гостей из разных городов России форум встретил в лучших традициях цирка: перед входом в отель Radisson Blu представление дали жонглеры и артисты на мотоциклах. А милые девочки на ходулях раздавали конфеты.





Специальный гость форума народный артист РФ Эдгард Запашный признался, как был удивлен, что такое важное для истории цирка России мероприятие проходит именно в Челябинске.

«Обычно принято, что какие-то большие мероприятия происходят в одной из двух столиц, а здесь мало того, что в Челябинске люди проявили инициативу о создании некоего форума, но и реализовали идею. Я очень надеюсь, что этот форум станет не только первым, но и не единственным. Востребованность такого мероприятия очевидна. Очень много вопросов, прежде всего у руководителей цирковых самодеятельных студий, которые как раз и дают основу будущего цирка», — отметил Эдгард Запашный.

В рамках форума состоялся открытый разговор руководителей цирков России с Романом Коробко, президентом ассоциации по содействию в работе и защите законных интересов передвижных цирков, а также с первым заместителем генерального директора компании «Росгосцирк» Татьяной Бушковой, с начальником Департамента развития социальных проектов «Росгосцирка» Дарьей Костюк, с представителем Союза цирковых деятелей России Евгением Биляуэром и с народным артистом РФ Эдгардом Запашным. Руководители любительских цирков из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Твери, Южноуральска подняли вопросы о профессиональном обучении педагогов, о сертификации оборудования, о юридических рисках в работе с детьми.

Из зала прозвучало предложение: «Было бы здорово, если бы всем коллективам провели бесплатную экспертизу оборудования, чтобы детишки были в безопасности. Коллективы работают на оборудовании 1970-х годов. Денег негде брать, чтобы проверить его пригодность». Шквал аплодисментов. Вадим Евдокимов предложил закупать современное сертифицированное оборудование в рамках нацпроекта «Культура». И снова зал поддерживает. Заместитель генерального директора «Росгосцирка» Татьяна Бушкова заявила, что компания выступит с такой инициативой на государственном уровне.

«„Росгосцирк“ — кладезь практиков. Нужно объединить усилия и все знания перенести на бумагу. Здесь мы должны быть открыты», — добавила к вопросу об образовании руководителей представитель «Росгосцирка» Дарья Костюк.

К микрофону вышел народный артист РФ Евгений Биляуэр. Он рассказал, что Союз цирковых деятелей России договорился с Ярославским педагогическим университетом о годовых курсах дополнительного образования. Вуз уже дважды выпустил специалистов по этому направлению. Правда, обучение платное. В зале раздаются шушуканье и возмущенные возгласы. Беден цирк в России.

Евгений Биляуэр вспомнил про несчастный случай в южноуральском цирке «Феерия», где пятилетняя воспитанница, выполняя сложный трюк в воздухе, сорвалась с кольца и получила серьезные травмы. Теперь из-за продолжения разбирательств гордость Южноуральска, студия «Феерия», не может выехать на самый крупный цирковой фестиваль в мире в Монте-Карло.

Эдгард Запашный добавил, что дети — это самая незащищенная часть нашего общества, о которой взрослые должны заботиться с особой ответственностью. А цирковое искусство травмоопасное, и травмы были, есть и будут в этом виде творчества. Потому руководителям необходимо знать тонкости работы с оборудованием на уровне эксперта манежа, а также быть юридически грамотными, чтобы обезопасить не только детей, но и самих себя.

Проблема финансирования, старое оборудование, отсутствие профессионального образования и юридической поддержки — лишь малая часть проблем, которые прозвучали на форуме.

Эдгард Запашный предложил циркам объединиться и решать эти проблемы вместе. Также артист пообещал бесплатную юридическую поддержку от Большого Московского цирка.

«Я поддерживаю позицию Эдгарда Вальтеровича в том, что необходимо создавать какую-то ассоциацию, необходимо объединять цирковые студии. Здесь очень много инициативных людей. Я думаю, что выделятся несколько лидеров, которые будут в основе создания какого-то единого движения», — поделилась Татьяна Бушкова.





«Мы определили некоторые шаги по взаимодействию самодеятельных структур с государственными, у которых есть определенные ресурсы, чтобы поделиться с теми людьми, которые только-только начали свой профессиональный путь. Цирковое сообщество — это большая семья. Самое главное — сесть за один стол и быть услышанными. Мне кажется, нам это удалось», — заявил Эдгард Запашный.





Напомним, что народный артист России Эдгард Запашный вместе с представителями «Росгосцирка» осмотрели Челябинский цирк, который на ремонте с 2019 года.