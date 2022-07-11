Два стенда с картинами и пустой танцпол: в Челябинске прошел фестиваль искусства «Просвет»

Без событий и зрелища фест превратился в вечеринку для своих

В креативном кластере Svoboda2 прошел фестиваль современного искусства и электронной музыки «Просвет». 9 июля на открытой веранде во дворе выставили работы челябинских художников. Рядом развернули маркет с пластинками, чаем и винтажной одеждой, и все это под ритмичное техно.



По описанию «Просвет» очень похож на фестиваль «Блик», который прошел здесь в июне. Тоже музыканты и локальное искусство вместе. Только сложилось ощущение, что «Блик» — это большая и веселая тусовка, а «Просвет» — сильное похмелье после нее.

Во дворе еще не убрали декорации с «Блика»: граффити на асфальте, таблички и стенды в цветах июньского трехдневного феста.





Под крышей выставка художников: Маша Спализеркала и Сережа Ноусошиал с мрачными абстракциями, Александра Ремезова с примерами интерьерной живописи. Электронная музыка на весь двор, а по углам веранды — несколько столов маркета: чайная лавка, стол с виниловыми пластинками и винтажный секонд-хенд. Людей немного, около 40 человек.

Фестиваль оказался не очень богат на события. Открытая площадка во дворе работает с 18:00 до 22:00, за это время ее можно обойти по кругу несколько раз, но ничего нового не происходит — только диджеи за пультом меняются.

Формат фестиваля предполагает больше событий: лекций, мастер-классов или инсталляций. «Просвет» этим похвастаться не смог.

Единственное, за чем здесь можно понаблюдать, — как один из художников, Дима Прозоровский, пишет картину аэрозольной краской. В остальном — все находится в одной позиции и не меняется. Потом, ближе к 22:00, открытую площадку начинают сворачивать. Люди перетекают в цех, аппаратуру уносят, а непроданные картины заворачивают в пленку.





В 22:00 начинается вторая часть фестиваля: Drum’n’Bass-вечеринка в пятом цехе. На входе строгие охранники проверяют билеты, досматривают пришедших и отмахиваются от нетрезвых посетителей.

Еще с улицы слышны быстрые барабанные ритмы. Впечатление, что вечеринка уже в самом разгаре. Но внутри, в огромном зале с шестиметровым потолком, не больше 20 человек.

Большая часть уселась вдоль стены. Трое человек танцуют, остальные стоят, мотая головой в такт. Диджеев не видно за стеной дыма. Создается ощущение, что они не меняются, барабанный ритм на всех один, а вникнуть в саму музыку и уловить мелодию выходит не всегда.

«Может быть, рано еще, сейчас люди подойдут»,— говорят гости, глядя на время.

Люди правда подходят, но немного и это никак не помогает. Все те же сидят у стен, а пара человек мотают головой в такт.

Уходя, мы заметили, что во дворе Svoboda2 толпа. Но все эти люди пришли не на «Просвет», а на техно-вечеринку в клубе РМЦ, пространство находится в соседнем помещении. Надо сказать, народу раза в четыре больше.

Весь «Просвет» — это попытка заскочить на волну «Блика». Только без событий. Фестиваль превратился в местечковую вечеринку. Да, посмотреть небольшую выставку и погулять по креативному центру всегда интересно, но целенаправленно идти ради этого на Свободы, 2 — не лучшая идея.