В центре андеграунда: в Челябинске состоялся фестиваль современного искусства «Блик»

Рассказываем, как среди цехов завода оргстекла играла музыка и тусовалась молодежь

Евгения Phantoma (блондинка в шортах) и ее работы.

В минувшие выходные, 17—19 июня, в Челябинске состоялся фестиваль уличных и современных искусств «Блик». Три дня на территории арт-кластера «Свобода2» (бывший завод оргстекла) рисовали граффити, устраивали видеоперформансы, играли в баскетбол, беседовали о театре и историческом наследии, уходили в отрыв на клубных танцполах. Фестиваль активно поддержали в областном Минкульте и челябинском Фонде социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.Площадку готовили несколько недель. Над фестивалем работала большая команда организаторов — ребята из клуба РМЦ, видеохудожники, фотографы, дизайнеры и архитекторы. Поэтому «Блик» получился по-настоящему разнообразным, творческим и необычным.Дизайн-схему площадок придумывали девушки из Fansociété. Это команда, которая устраивала «компотники», проводила очень терапевтическую выставку «Как ты» в стенах галереи Salon360, любительские забеги и своп-вечеринки. Благодаря этой команде на «Блике» было несколько тусовочных мест, площадка под маркет, лаундж-зоны. И все это с указателями, крутыми фонами для селфи и легкой музыкой.«Блик» стартовал в пятницу вечером, когда для гостей феста открыли сразу несколько танцполов. За вертушками стояли челябинские резиденты и приглашенные хедлайнеры: группа Zuluwarrior (они крутят британскую электронную музыку, а раньше регулярно устраивали вечеринки в столицах России и Европы) и диджей Destroy. Тусовщики были довольны, и мало кто заметил, что главная площадка клуб РМЦ открылся сильно позже положенного. Переходы между площадками заняли фото- и видеоинсталляции, так что вся «Свобода2» превратилась в один большой ночной клуб со стробоскопами, подсвеченными тоннелями и цветомузыкой.Пожалуй, про световое оформление «Блика» стоит рассказать подробнее. Потому что такое искусство в Челябинске еще пока в диковинку. Светом и инсталляциями площадки занимались сразу несколько художников. Намор Вотилав (куратор закрывшегося арт-бункера «Клоповник»), Маша Кириллова (Магиова), Студия визуальных решений и компания «Шторм».В инсталляции Маши Магиовы в стенах лектория мы зависли примерно на полчаса. Проектор транслирует на стену что-то сюрреалистичное, а на полу у стен стоит камера, а вокруг никого, только сама художница сидит.— Вставайте вот на этот крестик, — предлагает художница.— И что будет, — я заинтригована.— А вот увидите!Шагаю в нужную точку, и вдруг в дрожащих линиях на стене появляется силуэт. Поднимаю руку, делаю несколько танцевальных движений — тень тоже начинает двигаться. В этот момент я резко забыла про паблик-ток, который должен вот-вот начаться, про дождь и психоделические работы Сони Чудомище, что висят по соседству. В этой видеоинсталляции ты словно каждый миг создаешь новое произведение искусства. Очень залипательно. Другая работа Маши, «нити», включалась в сумерках и напоминала зеленые строчки кода «Матрицы».Вторая локация «Блика», на которой люди буквально застревали, — маркет «Чердак». Это проект промокоманды «Форма», локальный междусобойчик, который проводят от случая к случаю на разных площадках Челябинска уже несколько лет.Тут можно купить стикеры и одежду местных брендов, виниловые пластинки и необычные музыкальные инструменты (ну где еще вы мелодику найдете!), аромамасла и свечи ручной работы, открытки и украшения. А еще — картины местных художников. Например, абстракции Евгении Phantoma о том, как сложно быть собой. Если вы в этих всполохах краски вообще что-то увидите.При маркете работали татуировщики и даже барбершоп!Второй день феста был забит событиями: танцевальный батл от Mask Off, где танцоры из разных городов могли побиться за призовой фонд в 10 000 рублей. Граффити-контекст «Блик Situation» — 16 граффити-художников из разных городов разрисовывали фиолетовую стену. Баскетбольный турнир 3×3 от Челябинской региональной ассоциации баскетбола и даже велогонка «фиксеров» от Baldezh Bikes Crew. И это все при работающих нон-стоп дневных танцполах с резидентами челябинских клубов за вертушками.

Экстремальная велогонка

На парковке за пятым корпусом прошла гонка на фикс-велосипедах — это легкие велики без тормозов. На таком быстро разгоняешься, с него так же быстро падаешь. На «Блике» получилось экстремальное соревнование — с разбитыми коленями и порванными велосипедками. Пока все участники не надевали шлемы, гонку не начинали.

На гонку съехалось около 30 участников, из них только пять девушек. Все-таки фикс-велосипед непопулярен среди дам из-за травмоопасности.

«Девушки-болельщицы! Снимайте давайте тормоза со своих велосипедов и регистрируйтесь в гонке! У нас так мало дам! Шлем выдадим, возьмем у мальчиков с маленькими головами», — шутит ведущий и главный организатор гонки Артем Штерн.

К слову, Артем — известный челябинский велосипедист. Часто гоняет на велике между трамваями и автобусами, дотрагиваясь до железных боков ладонью.

Пока гости феста разглядывали фотовыставки челябинских фотографов и художников, ловили солнечные лучи на лежаках и танцевали под что-то невнятное, организаторы готовили главные сцены вечера. Хедлайнерами были хаус-трио «Лауд», соул-электронщики Lovanda и екатеринбургский «Раздор». И тут рубанул дождь. Люди сбились у сцены под зонтиками и упрямо продолжали танцевать, пока ливень не затопил площадку. Кажется, этот «Блик» все решили отыграть на все сто!Третий день фестиваля получился почти философским. Сквозь ливень и сырость гости пробивались на паблик-токи. Совладелец «РМЦ» Александр Федоров сдал явки/пароли: где лучшие тусовки в Челябинске и сколько стоит открыть ночной клуб. Сооснователь магазина IQONS Евгений Ружин рассказал, есть ли у Челябинска своя собственная, локальная мода и как узнать в толпе «своих». Девушки из движения по сохранению культурного и исторического наследия «Том Сойер Фест» позвали народ волонтерить в стенах старинных особняков. А режиссер Молодежного театра Иван Миневцев рассказал, как в современном театре соединяются иммерсивность, танцы в стиле vogue и выездные перформансы.Организаторы «Блика» обещали очень разный фестиваль молодежных культур, на котором художники могут обменяться опытом и вдохновением, а случайные зрители просто удивиться — как в Челябинске все-таки делают современное искусство. И кажется, у всех все получилось.P. S. До сих пор не могу забыть, как один из участников велогонки снимал майку буквально на ходу, как граффити-райтер рисовал одной линией очень сложный узор, как феерично забили девушки-баскетболистки и какое вкусное было мороженое на фуд-корте. «Блик» — классный!