Два известных столичных художника провели пленэры в закрытом городе Челябинской области

Живописцы запечатлели на холстах пейзажи Снежинска

На этой неделе город Снежинск посетили два известных московских художника Дмитрий Петров и Алексей Буртасенков. Живописцы приняли участие в пленэрах симпозиума «Артлокация. Образ атомных городов». Дмитрий и Алексей вместе со снежинскими коллегами запечатлели самые красивые уголки города и провели мастер-классы для учеников художественной школы.

Осмотрев город, Алексей Буртасенков отметил, что Снежинск напоминает ему Германию.

«Снежинск — один из самых красивых городов по природе, потому что периметр не заметен. Много красоты. Всё время ловлю себя на мысли, что я за границей», — признался Алексей Буртасенков.

Дмитрию Петрову атомный город также понравился. Художник признался, что хотел бы остаться здесь дольше, но, к сожалению, у него нет такой возможности.

«Нам показали Шайтан-камень на озере Иткуль: если бы там пожить две недели в палатке, то можно было бы что-нибудь сказочное, мистическое написать», — размышляет Дмитрий Петров.

Симпозиум «Артлокация. Образ атомных городов» в Снежинске провели с 23 по 25 августа. Мероприятие организованы в рамках проекта «Территория культуры Росатома».