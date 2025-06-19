Дизайнер Алена Ахмадуллина провела съемку новой коллекции в Челябинской области

Над образами работал дуэт, который сотрудничает с Ксенией Собчак и Машей Миногаровой

Российский модный дом Alena Akhmadullina провел съемку новой коллекции Summer-2025 на Южном Урале. Отснять костюмы решили в Нагайбакском районе, на территории Великой Уральской степи. Алена Ахмадуллина поделилась снимками в официальном канале бренда.

Стилизовал съемку творческий дуэт Миша и Китти, известный своими коллаборациями с Ксенией Собчак и Марией Миногаровой. За камерой — фешен-фотограф Максим Чуркин, уловивший настроение коллекции на фоне выжженных солнцем полей.





Одним из визуальных акцентов съемки стали оконные наличники, ранее украшавшие деревянный дом на улице Нагорной, 40 в Челябинске. Эти элементы были сохранены и бережно отреставрированы участниками сообщества «Том Сойер Фест», которые с 2019 года занимаются сохранением и восстановлением городской деревянной культуры.

«Для меня как дизайнера особенно важно через моду передавать красоту русской природы и многослойность нашей культуры. Съемка в степях Южного Урала стала не просто визуальным фоном, а частью замысла: это уникальное место, где чувствуешь дыхание истории, силу земли и глубину традиций. Такие локации вдохновляют на переосмысление народных форм и ремесел в современной эстетике, подчеркивая их живое присутствие в сегодняшнем дне», — рассказывает основатель бренда Алена Ахмадуллина.

Проект Алены Ахмадуллиной стал примером того, как мода взаимодействует с локальной культурой. Напомним, на Российской креативной неделе рассказали, что уральские дизайнеры сейчас стараются нащупать этот путь и найти свой код и идентичность.

Ранее Алена Ахмадуллина стала хедлайнером Парижской недели моды. Она представила новую коллекцию под сводами южноуральской Эйфелевой башни.





Автор: Ангелина Захарова