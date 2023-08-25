В День города в Челябинске выступят исполнители L'One и Ramil'

Концерт состоится на первом в истории Челябинска Кубке RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street»

В День города, 9 сентября, в Челябинске состоится Кубок RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street». Он пройдет на парковке у Ледовой арены «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании, организатора мероприятия фестиваля.

Кроме собственно соревнований спортсменов-экстремалов в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street», в которых примут участие команды из Челябинска и Екатеринбурга, запланировано шоу со спецэффектами и баттлы между акробатами, битбоксерами, танцорами и реперами. Кубок RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» в Челябинска пройдет впервые.

Хэдлайнерами экстрим-феста RCC станут репер L’One («Все танцуют локтями», «Якутяночка», «Эй, бро!») и исполнитель Ramil’, который стал известен после выхода сингла «Хочешь со мной» и одноимённого альбома.

Программа Дня города в Челябинске пока верстается, но уже известно, что в днем 9 сентбря в парке имени Гагарина состоится фестиваль "В ритме рока, а вечером в Арт-сквере на набережной — Фестиваль электронной музыки, где хедлайнером станет Леонид Руденко.

