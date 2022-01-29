Директор благотворительного фонда Владимира Потанина посетила Челябинский театр оперы и балета

Балет «Эсмеральда» стал завершением деловой поездки на Южный Урал

Генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева вместе с супругой губернатора Челябинской области Ириной Текслер посетили Театр оперы и балета им. Глинки. Глава фонда осмотрела современный музей театра, трехметровую музыкальную шкатулку и рассказала о своих впечатлениях «Первому областному» информагентству.







Оксана Орачева вместе с Ириной Текслер пришли на балет «Эсмеральда». Перед началом заглянули на третий этаж в музей, который сочетает в себе традиционное выставочное пространство и мультимедийную инсталляцию.

«Я не первый раз в Челябинске, но впервые в этом театре. Здание театра — великолепное, оно создает ощущение храма культуры. Я думаю, посещение театра в Челябинске должно быть обязательным для любой поездки, это очень хорошее завершение», — поделилась Оксана Орачева.





Особой гордостью музея считается уникальная кинетическая музыкальная шкатулка высотой более трех метров. Конструкцию установили осенью 2021 года к 65-летию театра, автор экспоната — челябинский художник Виктор Плотников.

«Очень радует, что в Челябинске много активных людей в самых разных сферах, благодаря им создаются и развиваются удивительные вещи. Городу и области очень повезло, что благодаря плодотворным партнерствам удается двигаться только вперед», — рассказала глава фонда Потанина Оксана Орачева.





Поход в театр стал для Оксаны Орачевой завершением деловой поездки в Челябинск, ранее она обсудила с губернатором области Алексеем Текслером инструменты поддержки некоммерческих организаций и высших учебных заведений Южного Урала.

«Я очень рада, что насыщенную рабочую программу мы смогли завершить здесь, в нашем оперном театре. Это чудесная практика: проводить деловые встречи вместе с культурной программой, тем более что фонд Владимира Потанина активно поддерживает в том числе и культурные инициативы региона», — рассказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

Напомним, ранее фонд Владимира Потанина выделил грант сотруднице «Аркаима» Валентине Миловановой на развитие музейной программы исторического заповедника.

