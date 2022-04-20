Девятиклассница из Копейска поборется за звание лучшего юного фотографа страны

Девушка победила городском и областном этапах дельфийских игр

Юный фотограф из Копейска Анна Ермакова поборется за звание лучшего юного фотографа России на Дельфийских играх, соревнованиях для молодых деятелей искусства. Очный этап конкурса начнется в Красноярске с 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Анна Ермакова — воспитанница фотостудии «Перспектива» в Копейске, победитель многих всероссийских и областных конкурсов.

Первым этапом Дельфийских игр в номинации «фото» будет выставка фотографий по теме «Мой любимый праздник», каждый участник должен представить десять фотографий. Анна выбрала тему Пасхи, а серия ее работ сделана на манер старинных фото.



«Через эффект черно-белых фото можно передать контраст, показать, что важнее. Такие фото можно долго разглядывать. Ведь на цветной фотографии сразу бросается в глаза главный объект, к нему все внимание»,— рассказывает Анна Ермакова.





Второе задание на федеральном этапе игр — серия уличных фото, на его выполнение дается 6 часов. Так жюри поймут, что ребенок сам делал свои работы.





Дельфийские игры проходят каждый год в 34 разных направлениях искусства. Среди них: художественное чтение, изобразительное искусство, фото, эстрадное пение, журналистика и другие. В этот раз федеральный этап конкурса проведут в Красноярске.

Напомним, недавно флейтист из челябинской Детской школы искусств № 1 завоевал гран-при Всероссийского конкурса «Золотая флейта».