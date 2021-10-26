Детская вокальная школа из Челябинска победила в международном конкурсе

Челябинские артисты привезли домой сразу несколько наград

В Санкт-Петербурге прошел 39-й Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень». По итогам конкурса Детская школа вокального искусства при Челябинском театре оперы получила гран-при категории «Академический вокал».



Молодых артистов из детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна наградили дипломом лауреата I степени и дипломом за лучшую хормейстерскую работу.

На фестивале категориях танец, театр, и инструментальное исполнительство и академический вокал выступили 80 коллективов из России и стран СНГ.

Детская школа вокального искусства образовалась при театре оперы и балета имени М. И. Глинки в 2017 году. Ее воспитанники уроки вокала, актерского мастерства, пластики, хореографии, и участвуют в спектаклях наравне с профессиональными исполнителями. Сейчас юные артисты задействованы в мюзиклах «Посмотри, как я летаю», «Алиса в стране чудес», операх «Пиковая дама», «Паяцы» и других постановках.