Денис Мацуев выступил в Челябинске с сольным концертом

Маэстро исполнил композиции Бетховена, Рахманинова и Шумана в рамках авторского фестиваля

23 марта в Челябинской филармонии прошел третий день авторского фестиваля Дениса Мацуева. На сцене маэстро выступил с сольным концертом.



Для челябинских слушателей пианист устроил вечер фортепианной музыки, со сцены прозвучали композиции Бетховена, Шумана и Рахманинова.





Концерт также посетила общественный деятель, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«В Челябинской области очень любят Дениса Мацуева, и я счастлива, что все ограничения сняты, и мы можем полностью заполнить зал, чтобы дать всем услышать прекрасную классическую музыку», — рассказала учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

Следующий концерт в рамках XI Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет...» пройдет 24 марта, где маэстро на одной сцене с джазовыми музыкантами устроит вечер импровизационной музыки.