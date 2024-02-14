Демонтировать ледовые городки в Магнитогорске начнут с 19 февраля

Все площадки разберут в течение двух дней

Демонтаж ледовых городков в Магнитогорске начнут уже на следующей неделе — с понедельника, 19 февраля. Перед этим для горожан устроят большой праздник в городке, расположенном на площади Народных гуляний. Всех желающих ждут к 18:00 сегодня, 14 февраля, сообщает издание «Верстов. Инфо» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Для гостей городка подготовили развлекательную программу с музыкой, танцами и аниматорами. Интересно будет как детям, так и взрослым.

Начиная с 19 февраля и в течение двух дней подрядчик демонтирует все городки.

В Челябинске ледовый городок на площади Революции должны закрыть 20 февраля, а демонтировать до 28 февраля. При этом сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.