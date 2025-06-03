Череду летних фестивалей на Аркаиме открывает этнофест

Он приурочен к важному православному празднику

Аркаим объявил свой первый летний фестиваль. Фольклорно-этнографический праздник (6+) пройдет с 13 по 15 июня и будет приурочен к празднику Троицы (в 2025 году отмечается 8 июня).

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе заповедника, на праздник ждут творческие коллективы и мастеров из Москвы, Башкортостана, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. В программе фестиваля почти три десятка разнообразных мероприятий: театральные постановки, художественные перформансы, кинопоказы, а также мастер-классы и конкурсы, ярмарка изделий ручной работы, народные игры и развлечения. Основной темой станут традиции и обычаи, связанные с праздником Святой Троицы.

«Хедлайнерами станут московские артисты Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко, которые покажут музыкальный спектакль „Письма мордобитные — получите, распишитесь!“ У южноуральцев и гостей региона будет уникальная возможность увидеть северные сказы под небом Аркаима», — рассказала гендиректор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина.

Во дворе Казачьей усадьбы будут организованы мастер-классы по плетению венков, изготовлению акриловых набоек, созданию кукол-оберегов и ткачеству. Гостям предложат поучаствовать в сборе трав и попробовать старинный напиток бесхмелицу, приготовленный из корня солодки.

Также гостей заповедника ждет фестиваль воздушных змеев и выступление исполнительницы народных песен Таисии Краснопевцевой.

Организатором мероприятия выступает музей-заповедник «Аркаим». Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Челябинской области и компании LAVR.

Автор: Дарья Давтян