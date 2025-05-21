Елена Кондрашина: «Аркаим — это разрыв шаблонов»

Новый гендиректор музея-заповедника рассказала, каким видит его будущее

Елена Кондрашина в Челябинске меньше месяца, но уже говорит: «мы», «в нашем городе», «наши люди», «наш Аркаим». Елена Викторовна — новый гендиректор музея-заповедника уже целых пять дней. Она уже побывала на вверенной ей территории, поднялась на Гору Любви (не с эгоистической, а сугубо с прагматической целью — оценить объекты учреждения сверху), набросала планы. О стратегии развития Аркаима как туристической, научной и — так и быть! — экзотической точки притяжения Елена Кондрашина рассказала ИА «Первое областное».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

Предложение о работе от министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина застало ее в отпуске и врасплох, говорит, что приняла его не сразу, но все равно быстро — Елена Викторовна, вообще, судя по биографии, легка на подъем:

«Конечно, я знала об Аркаиме, но в последние три года работы в сфере искусства (возглавляла Государственный художественный музей Югры. — прим. ред.) немного от истории отошла. Но прямо во время первого разговора с Алексеем Валерьевичем Бетехтиным начала смотреть все открытые ресурсы. Смотрела на объект и понимала: мне интересно. И в плане многозадачности, и большого количества направлений, которые уже существуют и которые можно здесь еще развить. Это определенный вызов мне с профессиональной точки зрения».

Вызов — это в понимании Елены Кондрашиной сделать Аркаим точкой притяжения не только профессионального сообщества и людей, которые едут сюда, как к месту силы, за определенными мистическими историями.

«Для меня первоочередная задача — рассказать об Аркаиме, сохраняя научную, исследовательскую, археологическую базу, но так, чтобы оно стало интересно абсолютно всем», — говорит она.

А главное — отличный шанс применить накопленный опыт и теоретическое видение развития туристской отрасли, культурных объектов как туристских дестинаций*.

*Дестинация в туризме (от англ. destination — «место назначения») — географическое место с его ресурсами (природными, культурными, историческими и прочими), предлагающее определенный набор услуг, отвечающих потребностям туриста и удовлетворяющих его спрос на перевозку, ночлег, питание, развлечения и т.д., и ставшее целью его путешествия.

ТОЧКИ РОСТА

С момента назначения нового гендира прошло всего пять дней. Они оказались наполнены горячими обсуждениями. Потому что идей — масса:





«Мы с коллегами активно обсуждаем, куда-то уже побежали, пока еще не все до конца понимают вектор этого бега, а он (они!) уже есть. В частности, начали переговоры с регоделением Русского географического общества — будем развивать Аркаим не только как историческое, но и как географическое место».

Также площадка, по мнению Елены Кондрашиной, просто создана для проведения арт-резиденций, творческих лабораторий:

«Если традиционно завсегдатаи Аркаима — студенты-историки, археологи, то для меня это объект, который может быть интересен студентам уже культурных институций — дизайнерам, живописцам, декоративно-прикладного направления».

Еще одно направление, требующее развития, выставочная деятельность. Музей-заповедник ее ведет, но чаще ограничен рамками Челябинской области.

«А интерес к объекту есть и за пределами региона, и в зимнее время, когда у нас объект все-таки в достаточной мере консервируется акцент будем делать на выставки именно в гостях. Нам было бы интересно попробовать взаимодействовать с другими музеями, с другими территориями — рассказывать об Аркаиме, зажигать людей, чтобы они рвались к нам увидеть все воочию».

В планах — музейная педагогика (еще одна давняя любовь и увлечение, и — важно! — компетенция нового руководителя Аркаима). У заповедника в этом плане есть множество наработок, которые будут «углублены и расширены» в сторону музейно-образовательных программ и станут доступны школьникам всей Челябинской области.





И безусловно, туризм. По словам Елены Кондрашиной, руки чешутся поработать в части создания упакованных турпродуктов, связанных с посещением музея-заповедника:

«Каждый объект, который на сегодняшний день находится на территории Аркаима, прекрасен, уникален, удивителен, но есть такая, знаете, разрозненность в восприятии этой истории. Мы Аркаим все время позиционируем чем-то внешним, а все самое интересное — сокрыто. Это своеобразный айсберг: внизу — целый мир, который открывается вообще по-другому. У меня, например, случился буквально разрыв шаблона во время посещения реконструкции жилищ каменного века. А я видела их очень много, в том числе таких жилищ, но подобного уровня, такого подхода исследовательского я не видела нигде и никогда, ни в каком музее. И уверена: если бы у нас этот объект подавался с точки зрения „вау-эффекта“, каким его увидела я, зайдя внутрь, думаю, что там бы стояли просто толпы, очереди, чтобы увидеть, ощутить сопричастность...»

Хочется сделать такие турпродукты, которые были бы понятны практически каждому, которые бы легко считывались. Допустим, делаем определенную туристическую программу, которая связана с детством —от каменного века до наших дней, и показываем это через призму наших объектов, экспонатов, добавляет директор.

Еще задача — взаимодействие с туроператорами, туристско-информационными и визит-центрами. Не только Челябинска и области, но и Башкирии, Свердловской области, Оренбургской, Пермского края:

«Это те наши непосредственные соседи, из которых мы уже имеем определенный туристский поток. Да, они привозят к нам туристов, но как будто бы этот посыл идет не от нас, а больше от них. Но тут немного двоякая для меня ситуация: сегодня Аркаим позиционируется, скорее, как некий экзотическо-эзотерический объект, а хочется все-таки, чтобы в голове каждого туроператора ближайших областей, да и собственно наших жителей, он был, прежде всего, научно-исследовательским. Объектом, который рассказывает об истории, начиная с древнейших времен и неотрывен от нашей сегодняшней жизни».

НАПОЛНИТЬ ЧЕЛЯБИНСК АРКАИМОМ

Как говорит Елена Кондрашина, пересматривается в целом стратегия маркетингового продвижения. Одна из первостепенных задач — наполнение Челябинска информацией об Аркаиме:





«Мне не хватает нашего присутствия в городе. Конечно, я сейчас на город смотрю с точки зрения любого обывателя и туриста, но и из профессии тоже, поэтому я не могу не расставлять акценты. Например, единственный объект, который на сегодняшний день можно связать с нами, это бизнес-центр „Аркаим-плаза“, но(!) это просто название — без смысла, без наполнения, никакой информации о нас там нет. А надо!»

Сказано — сделано. Уже прорабатывается возможность установки информационных стендов в городе — «это тоже будет акцент», ищутся возможности выхода на городские фестивальные площадки, планируется тесное взаимодействие с Историческим музеем:

«Хочется, чтобы город все время помнил про Аркаим, чтобы люди могли зайти к нам в офис и из первых рук получить информацию, а что они увидят, если приедут туда. Да, за 400 километров, хотя по меркам Урало-Сибирского региона, это не те расстояния, которых стоит бояться...»

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НА СЛУЖБУ ИСТОРИИ

На территории самого заповедника тоже много надо сделать — фронт работ Елена Викторовна уже оценила, чего не хватает — отметила, планы — набросала.

Одна из задумок — добавить визуала, чтобы облегчить для посетителя восприятие тысячелетних исторических пластов:

«Очень тяжело объяснить даже взрослому современному человеку, что такое три тысячи лет, тем более — объяснить ребенку. У нас глубина памяти на самом деле маленькая, максимум 100 лет, усложняет ситуацию клиповость мышления современников. Плюс археология сложна для репрезентации, потому что находки там обезличенные, идут как бы в отрыве от историй реальных людей. И вот цифровые технологии, искусственный интеллект нам позволяют эту обезличенность снять».

Так что, пусть не в ближайшей перспективе, но во вполне обозримой, на Аркаиме могут появиться экспонаты с дополненной реальностью и реконструкции макетов в 3D, которые позволят расширить восприятие, увидеть, например, реконструкцию быта внутри поселения Аркаим. И за этим поедут даже те, кто совсем не погружен в историческую науку, незнаком с археологией. Но ведь интересно же!





«Думаю, будем расширять истории, которые только зарождаются. В частности, у нас прекрасный элемент, связанный с ветром, с запуском летающих змеев. Почему бы из этого не сделать вообще отдельную историю, которая может работать: Фестиваль летающих змеев...» — говорит Елена Кондрашина.

Но сразу подчеркивает: у нее нет задачи превратить Аркаим в развлекательный комплекс. Больше того, есть личная задача — сделать максимальный акцент на историко-археологическом аспекте, на популяризации науки, а также профессий историка и археолога.

Ближайшие изменения коснутся, скорее всего, экспозиционных решений, подхода к выставочной деятельности и к обеспечению комфорта прибывающих: создания грамотной и понятной навигации, пешеходно-тропиночной сети, которая, во-первых, сохраняла бы археологический слой, снижала антропологическую нагрузку на объекты, а с другой стороны, была бы собственно путеводителем для гостей.





«У нас в заповеднике достаточно большое количество информационных табличек, но нет, например, общей связующей информации, которая встречала бы гостя, рассказывала, что такие таблички на территории есть. А это, с одной стороны, момент интеллектуального и эмоционального комфорта для человека, который приехал к нам, а с другой, определенный крючок, на который мы его цепляем и „заставляем“ пройти по всей территории, чтобы найти обозначенные объекты», — добавляет она.

И наконец, сверхзадача: сделать так, чтобы, побывав на Аркаиме раз, гости хотели вернуться. И все равно для чего: узнать что-то новое из истории, расширить свои знания об археологии, прийти на место силы, посидеть на Горе Любви или подняться на Шаманку, — неважно.

ПОФЕСТИВАЛИМ

Впрочем, от любимых народом фестивалей заповедник не отказывается: уже в июне здесь пройдет этнофестиваль «Аркаим», в июле реконструкторы приедут на «Пламя Аркаима», в августе нас ждет гастрономический фестиваль «Крынка».

«Все фестивали — интересные. Возможно, добавлю еще свое определенное видение и опыт проведения и продвижения фестивалей. Здесь у нас задача идти туда, где нас не знают, привлекать новую аудиторию, в том числе молодежную, активную. Есть идея для профессиональных студентов-археологов — создание подкаста о раскопках и находках. Я с большой надеждой смотрю на дизайнеров, которые работают с народным кодом, ремеслами, с традиционной вышивкой, рисунками на керамике — то есть интерпретируют археологические пласты. Думаю, и в этом направлении поработаем, потому что тот исторический исследовательский пласт, который у нас хранится, очень интересный, очень грамотный с точки зрения сохранения культурного кода и подходящий, например, для создания коллекций одежды».

Задумок много, что-то, безусловно, уйдет в долгий срок, говорит Елена Викторовна. В Минкульте Челябинской области новому руководителю пообещали поддержать разумные предложения, плюс она настраивает коллег на активизацию грантовой работы — дополнительные финансовые вливания без нагрузки на бюджет еще никому никогда не мешали.