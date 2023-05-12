Челябинский Дом архитектора запустил open call — прием заявок на организацию выставок в своих стенах. Принять участие могут все, у кого есть интересные идеи выставочных проектов, посвященных локальной идентичности городского пространства. Форма может быть любая: фото и видео, скульптура и графика, живопись и научные эссе, главное — привязка к местности и культуре.
Иначе говоря, если вы в своем проекте совместите искусство, историю и контекст какой-то конкретной местности (Челябинска, деревеньки из области, полуразрушенных бараков и так далее) — есть все шансы получить поддержку Дома архитектора и провести собственную выставку. А если вы не художник, не краевед, не архитектор и не поэт, но идея у вас есть — будете куратором, для которого в Доме архитектора подберут исполнителей.
Жестких ограничений по форматам нет, все это живо обсуждается в Доме архитектора. И кто знает, может быть на планшетах в красивом фойе с мраморной лестницей скоро будет ваша выставка?
Заявки принимаются на почту domarch74@yandex.ru с темой письма open-call до 5 июня.
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