В Челябинске откроется выставка про Арктику и Антарктику

В экспозиции — фотографии, чучела животных, архивные документы, карты

В Историческом музее 19 мая откроется выставка про Арктику и Антарктику. В экспозиции — бесценные полевые дневники полярников, фотоколлекции суровых пейзажей самых холодных регионов планеты. И — подробные истории о жизни северных народов, о путешественниках к полюсам холода, о климате, растительном и животном мире.

Часть выставки посвящена истории освоения Русского Севера и путешествиям первого челябинского полярника и метеоролога Владимира Теплоухова. Есть стенды о морском арктическом флоте, об освоении Антарктиды.

Кроме фотодокументов, архивов и научных цитат в выставке представлены чучела полярных птиц, череп моржа и белухи.

Выставка в Историческом музее откроется 19 мая. Экспозиция предназначена для детей старше 6 лет и доступна лишь для организованных групп.