Более четырех тысяч человек посетили фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Мероприятие длилось 12 часов

Накануне, 24 февраля, в «Таганай-холле» в Челябинске состоялся первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», посвященный загадочной жизни обитателей древнего поселения. Как рассказала в своем телеграм-канале один из основателей фестиваля Ирина Текслер, для того, чтобы гости смогли окунуться в атмосферу бронзового века, реконструкторы и декораторы на протяжении двух дней застраивали три этажа концертного комплекса.

«Мы создали атмосферу городища: сделали реконструкцию жилища, колесничного комплекса, быта и ремесел, в которых было задействовано более 50 реконструкторов. Фестиваль длился 12 часов, его посетили более четырех тысяч человек, и многие были с нами от начала и до конца!»— рассказала Ирина Текслер.

В числе гостей фестиваля были замечены губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр культуры региона Алексей Бетехтин и многие другие.

На фестивале можно было посетить выставку артефактов, послушать лекции, которые проводили ученые, посмотреть фильмы и мультфильмы о Стране городов, принять участие в мастер-классах и научиться работать с глиной, камнем, металлом и прочим.

Кроме того, гости фестиваля смогли увидеть интересные древние обряды, выступления этнических коллективов и многое другое.