Челябинцев приглашают собрать арт‑объект из ненужного пластика

Композиция украсит выставку фотографа из Петербурга

15 сентября в Информационном центре атомной отрасли проведут мастер-класс по созданию арт-объекта из пластика. Участникам предлагают принести ненужные крышечки, стаканчики от сметаны или старые зубные щетки и собрать из этого композицию. Главное, чтобы все было мытым.



Проведет встречу Софья Перминова, она уже пробовала делать скульптуры из вторсырья. Летом девушка склеила мусорного человека Трешмена, а еще собрала из дисков, бритв и высохших маркеров аппликацию в виде крыльев бабочки, композиция висит на входе в GoGreenCenter на Братьев Кашириных.

Что будут собирать в этот раз, пока непонятно. Идею предлагают сформировать уже на мастер-классе. Прийти могут взрослые и дети. Участие бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Старт — в 17:00 на Энгельса, 107.

Арт-объект установят на выставке фотографа Марии Никитиной «Пластмасса». Экспозиция откроется 21 сентября там же, в Информационном центре атомной отрасли в рамках фестиваля науки «Кстати». Мария тоже проведет мастер-класс: участники занятия соберут копию известной картины, используя пакеты, ватные палочки и другой мусор.