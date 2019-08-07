Челябинцев приглашают посмотреть кино под открытым небом

Кинопраздник состоится уже на следующей неделе.

В ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина 14 августа развернется кинотеатр под открытым небом. Челябинцев и гостей города приглашают посетить мир магии кино. В этот вечер в парке развернется большой праздник с развлекательной программой. Для присутствующих будут работать несколько интерактивных площадок с волшебными мастер-классами и розыгрышем книг о Гарри Поттере.

Здесь же можно будет устроить фотосессию в креативной фотозоне, стилизированной под фильмы о юном английском волшебнике.

«Мы решили посвятить этот вечер магии — магии кино и пригласить горожан посмотреть любимый многими фильм под открытым небом. Летние кинопоказы, ставшие доброй традицией „Дом.ru“, третий год подряд собирают тысячи киноманов в разных городах. Надеемся, гости получат удовольствие от развлекательной программы и показа, который мы для них приготовили», — отмечает Кирилл Кузнецов, директор филиала «Дом.ru» в Челябинске.

Летний кинотеатр «Дом.ru MOVIX» начнет кинопраздник в среду, 14 августа, в 19.00. Посетить его смогут все желающие абсолютно бесплатно. Действует возрастное ограничение 12+.