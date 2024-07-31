Челябинцам рассказали, как отличить оригинальные книги о Гарри Поттере от подделок

Для этого не нужно становиться волшебником

Мальчик, который выжил, уже не мальчик. Сегодня главному волшебнику этого мира, знаменитому магу из чулана под лестницей исполняется 44 года — возраст немаленький. На фильмах и книгах о Гарри Поттере выросло уже несколько поколений, его продолжают любить как дети и подростки, так и взрослые: кто-то превращает свой дом в настоящий Хогвартс, кто-то в свои 30 все еще ждет письмо и уверен, что его сова просто заблудилась. В нашей редакции тоже нашлись фанаты этой магической вселенной, особенно книг в переводе «Росмэна». Но вот как отличить настоящие старые книги от новоделов? И сколько может стоить тот самый перевод начала двухтысячных? Разбираемся в материале.

Оригинальные книги, выпущенные в нулевых, особенно ценятся фанатами вселенной. В России цены на комплект из семи экземпляров могут доходить до сотни тысяч рублей. Все потому, что именно этот перевод стал основой для фильмов, а потом резко пропал с книжных полок, когда права на издание перекупило издание «Махаон». Именно «Махаон» подарил нам таких персонажей, как профессор Страунс (Квиррелл), мадам Самогони (Трюк), Огрид, Вольдеморт, Думбльдур, Писхуна и даже Злотеус Злей в одной из неотредактированных версий.

Неудивительно, что преданные фанаты (и люди, смотревшие серию фильмов) мечтают купить привычный и понятный перевод без незнакомых и странных имен и названий. А некоторые умные и коварные люди готовы наживаться на читателях, печатая так называемые «поддельные книги». Если человеку не принципиально, какого года у него издание, то можно купить и новодел — все семь книг идентичны старым, правда, содержат опечатки, мятые страницы и бумагу плохого качества.

Отличить же оригинал от подделки достаточно просто, для этого не нужно учить магические заклинания и ходить на занятия по защите от темных искусств коммерсантов. Итак, одна из главных особенностей — внешний вид обложки. Оригинальные издания немного тусклые и матовые, часто страницы прошиты цветными нитками, а еще они толще своих копий (это легко понять по «Ордену Феникса» — оригинальный намного толще своих собратьев, а контрафактный почти не отличается по толщине от других частей).





«У „оригинального Поттера“ плотная бумага с желтоватыми прожилками, в новых же она достаточно светлая, а листы не такие толстые», — рассказала нам букинистка.

Слева — оригинал, справа же расположена копия



Еще один признак — логотип издательства. На «настоящем» Поттере до 2009 года издания он изображен в виде шляпы-котелка перед раскрытой книгой, позже — в виде слона, держащего хоботом воздушные шары. Если ваш «Философский камень» 2002 года с эмблемой слона, то это стопроцентный контрафакт.

Этого «Принца» отпечатали в 2011 году, поэтому на логотипе слон



Корешок оригинального издания закруглен, со временем он немного «мнется» и вдавливается к переплету. А вот отпечатанные недавно книги плоские со всех сторон — что обложка, что корешок.

Очень качественная, но подделка



Также на старых книгах не будет значка «12+», так как пометка возрастного ограничения стала обязательной после 2013 года, когда завершили печатать оригинальную серию.

Еще одна особенность — золотые буквы



На первой странице книг должен быть список частей, выпущенных ранее. Если перед вами книга 2006 года, а в ней написано, что последняя часть — это «Дары смерти», то перед вами подделка. Хотя бы потому, что эта книга вышла лишь в 2007 году.

Еще контрафакт пестрит опечатками, причем как по тексту, так и на обложке. Несоответствия возникают и в ISBN — международном стандартном книжном номере, указанном на корешке и первой странице. В обоих местах он должен совпадать.

В любом случае подделка не отличается по переводу и стоит гораздо дешевле оригинальных книг, что можно считать большим плюсом. К слову, в Челябинске самый дорогой комплект в необычном издании продают на «Авито» за 30 тысяч.

Росмэновский перевод доходит до 9 тысяч за комплект, но вызывает опасения по поводу оригинальности. Цена за одну книгу на платформе объявлений в Челябинске доходит до 2100 рублей, а в букинистических лавках оригиналы можно найти по 600 рублей, но для этого нужно долго и упорно искать.

Главное, не перепутать и не купить что-то совсем другое...