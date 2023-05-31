Летом в Челябинской области пройдут целых десять Сабантуев. Праздник окончания полевых работ отметят в Усть-Катаве, Миньяре, Сатке, Еманжелинске, Златоусте и других городах и поселках региона.

Сезон гуляний уже открыли в Златоусте. Там 30 июня прошел детский Сабантуй. Следующие два — в Миассе и Усть-Катаве.

Полный список гуляний такой:

  • 3 июня — в Миассе и Усть-Катаве;
  • 10 июня — в Арасланово, Верхнем Уфалее, Петропавловском и Сатке;
  • 11 июня — в Миньяре;
  • 12 июня — в Редутово;
  • 17 июня — в Кусе, Магнитогорске и Челябинске;
  • 18 июня — в Еманжелинске;
  • 23 июня — в Туктубаево (детский Сабантуй);
  • 24 июня — в Бишкиле, Златоусте, Катав-Ивановске и Снежинске;
  • 1 июля — в Троицке;

Главный областной Сабантуй пройдет 8 июля в деревне Норкино в Аргаяшском районе.