Летом в Челябинской области пройдут целых десять Сабантуев. Праздник окончания полевых работ отметят в Усть-Катаве, Миньяре, Сатке, Еманжелинске, Златоусте и других городах и поселках региона.
Сезон гуляний уже открыли в Златоусте. Там 30 июня прошел детский Сабантуй. Следующие два — в Миассе и Усть-Катаве.
Полный список гуляний такой:
- 3 июня — в Миассе и Усть-Катаве;
- 10 июня — в Арасланово, Верхнем Уфалее, Петропавловском и Сатке;
- 11 июня — в Миньяре;
- 12 июня — в Редутово;
- 17 июня — в Кусе, Магнитогорске и Челябинске;
- 18 июня — в Еманжелинске;
- 23 июня — в Туктубаево (детский Сабантуй);
- 24 июня — в Бишкиле, Златоусте, Катав-Ивановске и Снежинске;
- 1 июля — в Троицке;
Главный областной Сабантуй пройдет 8 июля в деревне Норкино в Аргаяшском районе.