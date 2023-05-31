В челябинском парке Гагарина устроят выпускной для всех школьников области

На «Атомной вечеринке» выступят рэперы и поп-звезды

В Челябинске впервые проведут выпускной для всех южноуральских одиннадцатиклассников. 23 июня в парке Гагарина устроят «Атомный выпускной — 2023» — вечеринку с 23:00 и до самого утра. Приехать могут школьники со всей области, но только если организованными группами и по предварительной регистрации.



Идея массового выпускного принадлежит губернатору Алексею Текслеру. Это он предложил собрать несколько тысяч учеников 11-х классов и устроить грандиозную вечеринку. Хедлайнерами праздника станут участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, российский рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers.



Кроме того, в программе выпускного запланировано уникальное 3D-mapping-шоу и площадка с диджеем. А аттракционы парка будут работать всю ночь.



Еще раз подчеркнем, что в празднике могут принять участие только организованные группы, вход на вечеринку будет по пропускам.

