В Челябинске впервые проведут выпускной для всех южноуральских одиннадцатиклассников. 23 июня в парке Гагарина устроят «Атомный выпускной — 2023» — вечеринку с 23:00 и до самого утра. Приехать могут школьники со всей области, но только если организованными группами и по предварительной регистрации.

Идея массового выпускного принадлежит губернатору Алексею Текслеру. Это он предложил собрать несколько тысяч учеников 11-х классов и устроить грандиозную вечеринку. Хедлайнерами праздника станут участница шоу «Песни» на ТНТ Асия, российский рэпер Артем Катчер и группа Gayazovs Brothers.

Кроме того, в программе выпускного запланировано уникальное 3D-mapping-шоу и площадка с диджеем. А аттракционы парка будут работать всю ночь.

Еще раз подчеркнем, что в празднике могут принять участие только организованные группы, вход на вечеринку будет по пропускам.