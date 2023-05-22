Челябинский театр драмы закроет сезон премьерой «Дон Жуана»

Играть ее будут на сцене Театра ЧТЗ

«Все разобрали и уже укладывают новый теплый пол. Началась работа по замене лифтов, их у нас четыре плюс один подъемник. Поступило оборудование для нижней механики сцены. Разобрали и почти вывезли все кресла из большого зала, их заменим полностью»,

— рассказала подробности директор Театра драмы имени Н. Орлова Елена Петрова.

«Николай Реутов не первый раз работает в нашем театре. Он ставил „Простые истории“, в качестве хореографа — „Номер шесть“, „Королевские игры“, „Шесть блюд из одной курицы“. В главной роли будет Михаил Зузнев, так ярко проявивший свой талант в недавней премьере „Андреевой ночи“ на малой сцене»,

— добавила Елена Петрова.