Спектакль «Дети ворона» на малой сцене Театра драмы стал последней премьерой в этом сезоне, сыгранной труппой в родных стенах. Начался капитальный ремонт фойе, и для зрителей вход и в малый зрительный зал стал невозможен.
«Все разобрали и уже укладывают новый теплый пол. Началась работа по замене лифтов, их у нас четыре плюс один подъемник. Поступило оборудование для нижней механики сцены. Разобрали и почти вывезли все кресла из большого зала, их заменим полностью», — рассказала подробности директор Театра драмы имени Н. Орлова Елена Петрова.
Тем временем в большом репетиционном зале началась работа над новым спектаклем «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» по знаменитой пьесе Макса Фриша в постановке режиссера-хореографа Николая Реутова (Санкт-Петербург).
«Николай Реутов не первый раз работает в нашем театре. Он ставил „Простые истории“, в качестве хореографа — „Номер шесть“, „Королевские игры“, „Шесть блюд из одной курицы“. В главной роли будет Михаил Зузнев, так ярко проявивший свой талант в недавней премьере „Андреевой ночи“ на малой сцене», — добавила Елена Петрова.
Премьера запланирована на 16 июня на сцене Театра ЧТЗ. Это шестая новая постановка театра в этом сезоне.
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