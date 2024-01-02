Челябинский проект «Незримое кино» дорос до кинофестиваля

Большой инклюзивный кинофестиваль станет первым подобным событием на Урале



В 2024 году «Незримое кино» трансформируется в настоящий кинофестиваль. Об этом сообщают в социальном паблике проекта, который получил грант губернатора Челябинской области.

Два года назад, в 2022 году, пилотный проект «Незримое кино» стал первым в регионе форматом на стыке кинематографа и социальной адаптации людей с особенностями зрения. В прокат вышли 15 фильмов с тифлокомментариями, проект стал значимым и заметным, вызвал живой интерес, поэтому авторы решили провести специальный инклюзивный кинофестиваль.

«Кинофестиваль „Незримое кино“ объединит людей с ограниченными возможностями, занимающихся кинематографом, мультипликацией, видеопроизводстом, и авторов, снимающих фильмы о людях с инвалидностью, профессионалов в сфере инклюзии и широкую общественность. Фестиваль призван продемонстрировать общественности жизнеутверждающие картины и предложить иначе взглянуть на проблему „другого“ в современном мире», — так формулируют идею организаторы.

Планируется, что будут выявлены и награждены лучшие фильмы со всей России в 10 номинациях. Основная фестивальная программа пройдет в Челябинске: кроме показов в программе обсуждение лучших работ, кинолектории, мастер-классы по тифлокомментированию, спектакли, ярмарку изделий, созданных ремесленными мастерскими творцов с ОВЗ. Все фильмы будут адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха.