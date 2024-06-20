Челябинский оперный театр начнет новый сезон с фестиваля мировых премьер

Зрителям покажут постановки со всей России

Челябинский театр оперы и балета презентует в сентябре новый проект — Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Как поделились в театре имени Глинки, южноуральцы смогут увидеть уникальные постановки, которые представлены лишь в репертуаре театров-участников.

Фестиваль продлится весь месяц, с 4 по 29 сентября. В Челябинске выступят гости из Екатеринбурга, Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Хабаровска.

Откроет программу 4 сентября екатеринбургский «Урал Опера Балет» с постановкой «Сатьяграха» — первой оперой Филиппа Гласса — автора музыки к фильмам «Иллюзионист», «Шоу Трумана» и «Хранители», — поставленной в России. «Сатьяграха» будет завязана на Индии, но и не только. История предстанет как череда впечатлений и эпизодов, связанных с личностью Махатмы Ганди.

Продолжит фестиваль чувашский театр «Волга Опера» 7 сентября. Он покажет челябинскому зрителю эксперимент «Главный вопрос» — цифровую космическую оперу, частично сгенерированную нейросетью. Эпизоды спектакля исполняются сразу на девяти языках: русском, чувашском, английском, итальянском, немецком, французском, японском, квазиславянском и санскрите. История будет наполнена отсылками к компьютерным играм, аниме и трудам философов.

Примет участие в фестивале и наш театр с премьерой 68-го театрального сезона «Мата Хари» и балетом «Бесприданница». Их покажут 8 и 12 сентября.

10 и 11 сентября на сцену выйдут артисты музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с некогда утерянной постановкой «Иван Грозный». Творческая команда проделала колоссальную работу по реставрации нотного материала, чтобы представить на широкую публику историю кровавого правителя, способного на любовь, преданность и проявление чувств.

Хабаровский краевой академический музыкальный театр 14 и 15 сентября выступит с мюзиклом «Первый бал Наташи Ростовой» Владимира Баскина, основанным на романе «Война и мир». 29 сентября спектаклем «Пушкин. Сны после жизни» Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева завершит фестиваль мировых премьер.