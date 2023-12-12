Молодежный театр придумал интерактивную экскурсию с погружением в 120-летнюю историю знаменитого дома в центре Челябинска, с момента создания до современности. Это одно из немногих дореволюционных зданий в центре Челябинска, которое не только уцелело, но и продолжает полноценно жить, сохранив даже исторический смысл, заложенный при его основании: чтобы люди здесь проводили время с пользой.

Экскурсия пройдет при содействии Челябинского государственного института культуры. Действие начнется в фойе театра в 20:30 12 декабря. Автор сценария — декан факультета театра, кино и телевидения ЧГИКа Владимир Солдаткин.

Ночные экскурсии по театрам стали очень популярны в Челябинске в этом году: такие регулярно устраивает Челябинский театр кукол, «Манекен», Театр оперы и балета, Камерный театр.