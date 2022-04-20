Челябинский Камерный театр отправится на фестиваль в Санкт-Петербурге

Спектакль «Сын» Алексея Янковского станет участником театрального форума LOFT

Камерный театр Челябинска представит на фестивале экзистенциальную драму «Сын» в постановке Алексея Янковского.



Премьера спектакля по одноименной пьесе современного драматурга Флориана Зеллера состоялась в Челябинске 19 марта. Это история о подростке, который переживает развод родителей и уход отца в другую семью. 17-летний Николя мечется от отца к матери, но нигде не может найти для себя дом.

Актеры Камерного представят драму на сцене Театра на Васильевском 24 апреля, в заключительный день областного театрального фестиваля.