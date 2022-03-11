Премьеру спектакля «Сын» в Челябинске сыграют дважды в один день

В таком формате в челябинских театрах премьер еще не было

«Дело в том, что меня всегда огорчает то обстоятельство, что зритель видит только один состав играющих в спектакле актеров, потому мы планируем организовать „непрерывный показ“ спектакля — сначала на сцену выйдет один состав, затем другой. Таким образом театральная публика может сразу посмотреть два сеанса подряд»,

— сказал режиссер.