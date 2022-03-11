19 марта в Камерном театре состоится премьера спектакля «Сын», который поставил питерский режиссер Алексей Янковский. Идея сыграть спектакль в один день двумя составами подряд пришла ему в голову во время пресс-конференции.
Алексей Янковский, уже известный челябинской публике по спектаклям «Отцы и сыновья», «Москва — Петушки» в Камерном театре, взял в работу пьесу французского драматурга Флориана Зеллера, которого пока никто в Челябинске не поставил. Он считается одним из ведущих современных драматургов.
«Сын» — это пьеса о том, как переживают подростки развод родителей. Отец уходит к другой женщине, у них рождается второй ребенок. 17-летний Николя остается с матерью. Потом перебирается к отцу, но обнаруживает, что и там ему плохо, одиноко и больно. Депрессия, отчаяние, фрустрация, бессмысленность, суицидальные намерения — весь набор подростковых переживаний на максималках. И ружье отцовское на стене висит.
19 и 20 марта — премьерные показы, причем 19-го спектакль сыграют двумя составами по очереди: в 14:00 и в 18:00. Об этом режиссер Алексей Янковский рассказал на пресс-конференции.
«Дело в том, что меня всегда огорчает то обстоятельство, что зритель видит только один состав играющих в спектакле актеров, потому мы планируем организовать „непрерывный показ“ спектакля — сначала на сцену выйдет один состав, затем другой. Таким образом театральная публика может сразу посмотреть два сеанса подряд», — сказал режиссер.
Возрастной ценз спектакля — 16+.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города