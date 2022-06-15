Челябинский фестиваль «Человечное кино» получил финансовую поддержку от Министерства культуры РФ

Это первый местный кинофорум, который поддержали на федеральном уровне

Кинофестиваль «Человечное кино» прошел отбор в конкурсной программе министерства культуры РФ. Для челябинского фестиваля выделят субсидию на проведение второго этапа осенью-2022.

Напомним, «Человечное кино» — уникальный челябинский проект, в рамках которого независимые режиссеры и новички в этой профессии могут найти экспертов для своего фильма, пройти несколько мастер-классов, встретиться с известными представителями индустрии. Параллельно идет конкурс короткометражек со всей России и не только — участие фильмов из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Израиля, Италии и Франции позволило назвать «Человечное кино» международным фестивалем.

Первая часть «Человечного кино — 2022» состоялась в начале апреля. В Челябинск приехал режиссер Ринат Ташимов с фильмом «Второе солнце», Борис Гуц и Александр Хант. К слову, Хант снова приезжает в Челябинск, теперь уже представлять свой фильм «Межсезонье» в рамках форума «Сто киношников Урала» 16—19 июня.

Субсидию от федерального Минкульта потратят на вторую часть фестиваля, которая запланирована осенью.

«Сначала наша заявка прошла в шорт-лист конкурса, для челябинского фестиваля это случилось впервые. Заседание комиссии проходило незадолго до наших обычных дат проведения 1—4 апреля, и получить субсидию на текущий год мы не успевали. Поэтому придумали провести фестиваль в два этапа, написать заявку на вторую часть и запланировали ее на осень. В 2022 году наши зрители и участники смогут снова собраться на креативных площадках и в кинотеатрах города, чтобы принять участие в мероприятиях „ЧелоВечного кино“. Поддерживать связи киносообщества очень важно», — комментирует куратор фестиваля Мария Онипкина.

В ноябре челябинских киноманов ждет новая порция короткометражек на лучших творческих площадках города. Программа фестиваля будет посвящена гибридным формам на стыке игрового и документального кино.