В Челябинске стартует фестиваль короткометражек «ЧелоВечное кино» В качестве гостей заявлены известные режиссеры. И все показы будут бесплатными







В это году открывать фестиваль будут 1 апреля в к\т «Знамя». На большом экране покажут первую полнометражку Рината Ташимова «Второе солнце». На фестивале «Окно в Европу» фильму присудили специальный приз «За многообещающий восход», а журнал Esquire даже включил картину в топ-15 российских фильмов 2021 года. Сам режиссер тоже приедет в Челябинск и проведет творческую встречу — беседу сразу после показа.





Кадр из фильма «Второе солнце»



К слову, Ринат Ташимов только недавно кинорежиссер. А вообще он актер и драматург, несколько лет ставил спектакли в театре Николая Коляды в Екатеринбурге. А в челябинском mini Театре три прекрасные актрисы играют его пьесу «Пещерные мамы».

В программе фестиваля значатся еще несколько почетных гостей. Например, наставником одной из учебных лабораторий будет Борис Гуц. Это режиссер, который первым в России начал снимать полнометражное кино на мобильный телефон. Его «Фагот» был признан одни из лучших фильмов 2018 года и лидером кинофестиваля «Окно в Европу». Год спустя Гуц снял «Смерть нам к лицу», примерно с таким же результатом.





Кадр из фильма «Смерть нам к лицу»



На фестивале в Челябинске Гуц проведет двухдневный воркшоп на тему коммуникаций режиссера и актеров: какая такая химия должна случиться, чтобы все друг друга поняли.



Кроме того, Гуц примет участие в паблик-токе «Авторское кино: что дальше?». Пожалуй, это одно из титульных событий фестиваля, на котором гости обсудят перспективы современного частного кинематографа и независимого кино. В беседе примет участие еще один гость фестиваля, режиссер Александр Хант. Вы можете не знать его, но точно слышали или видели фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». В 2017 году фильм прогремел на всю страну, получил несколько призов фестивалей России и Европы.







В конкурсной программе фестиваля «ЧелоВечное кино» — 30 игровых и документальных работ. Это уже представленные на других фестивалях фильмы и совсем свеженькие. Лучшие картины покажут нон-стопом 4 апреля.



Что нельзя пропустить



Из важных, на наш вкус событий фестиваля стоит отметить режиссерскую встречу-показ с Аллой Чуриковой, мультипликатором из Германии. Алла работает в технике песочной анимации и сняла анимадок про ядерные испытания на Урале. Сюжет крутится вокруг воспоминаний маленькой девочки о папе. Он подолгу не бывал дома, а когда возвращался с работы, от него пахло степной травой, ветром и солнцем. И только много лет спустя девочка узнает о Тоцком полигоне под Оренбургом и настоящей работе своего отца.







Показ будет 2 апреля в 19:00 в мультипликационной студии «ВидимоНевидимо», на ул. Лесопарковая, 5. А Алла Чурикова присоединится к встрече через Zoom.



И не вздумайте пропустить специальный показ фильма Алексея Германа 3 апреля в 19:30. На экране кинотеатра «Знамя» С ПЛЕНКИ прокрутят кино «Мой друг Иван Лапшин». Советская драма о начальнике угрозыска снята в фирменной пытливой и мрачной манере Германа, но даже в таком виде фильм получил несколько наград на заграничных фестивалях. А ведь это был, на минуточку, 1986 год!







Напомним, что вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.



Полную программу фестиваля «ЧелоВечное кино» можно посмотреть

Фестиваль «ЧелоВечное кино» ежегодный, и к 2022 году, если не ошибаемся, уже шестой. В программе каждого фестиваля — показы современных фильмов, обладателей фестивальных наград, конкурсные программы для новичков документального короткометражного жанра и обязательные лаборатории с режиссерами, сценаристами и экспертами кино. Кроме того, состоится и питчинг — конкурс проектов-заявок на фильм. Самые удачные идеи молодых режиссеров получат поддержку фестиваля, сертификаты на аренду кинопроизводственной техники и другие призы.В это году открывать фестиваль будут 1 апреля в к\т «Знамя». На большом экране покажут первую полнометражку Рината Ташимова «Второе солнце». На фестивале «Окно в Европу» фильму присудили специальный приз «За многообещающий восход», а журнал Esquire даже включил картину в топ-15 российских фильмов 2021 года. Сам режиссер тоже приедет в Челябинск и проведет творческую встречу — беседу сразу после показа.К слову, Ринат Ташимов только недавно кинорежиссер. А вообще он актер и драматург, несколько лет ставил спектакли в театре Николая Коляды в Екатеринбурге. А в челябинском mini Театре три прекрасные актрисы играют его пьесу «Пещерные мамы».В программе фестиваля значатся еще несколько почетных гостей. Например, наставником одной из учебных лабораторий будет Борис Гуц. Это режиссер, который первым в России начал снимать полнометражное кино на мобильный телефон. Его «Фагот» был признан одни из лучших фильмов 2018 года и лидером кинофестиваля «Окно в Европу». Год спустя Гуц снял «Смерть нам к лицу», примерно с таким же результатом.На фестивале в Челябинске Гуц проведет двухдневный воркшоп на тему коммуникаций режиссера и актеров: какая такая химия должна случиться, чтобы все друг друга поняли.Кроме того, Гуц примет участие в паблик-токе «Авторское кино: что дальше?». Пожалуй, это одно из титульных событий фестиваля, на котором гости обсудят перспективы современного частного кинематографа и независимого кино. В беседе примет участие еще один гость фестиваля, режиссер Александр Хант. Вы можете не знать его, но точно слышали или видели фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». В 2017 году фильм прогремел на всю страну, получил несколько призов фестивалей России и Европы.В конкурсной программе фестиваля «ЧелоВечное кино» — 30 игровых и документальных работ. Это уже представленные на других фестивалях фильмы и совсем свеженькие. Лучшие картины покажут нон-стопом 4 апреля.Из важных, на наш вкус событий фестиваля стоит отметить режиссерскую встречу-показ с Аллой Чуриковой, мультипликатором из Германии. Алла работает в технике песочной анимации и сняла анимадок про ядерные испытания на Урале. Сюжет крутится вокруг воспоминаний маленькой девочки о папе. Он подолгу не бывал дома, а когда возвращался с работы, от него пахло степной травой, ветром и солнцем. И только много лет спустя девочка узнает о Тоцком полигоне под Оренбургом и настоящей работе своего отца.Показ будет 2 апреля в 19:00 в мультипликационной студии «ВидимоНевидимо», на ул. Лесопарковая, 5. А Алла Чурикова присоединится к встрече через Zoom.И не вздумайте пропустить специальный показ фильма Алексея Германа 3 апреля в 19:30. На экране кинотеатра «Знамя» С ПЛЕНКИ прокрутят кино «Мой друг Иван Лапшин». Советская драма о начальнике угрозыска снята в фирменной пытливой и мрачной манере Германа, но даже в таком виде фильм получил несколько наград на заграничных фестивалях. А ведь это был, на минуточку, 1986 год!Напомним, что вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.Полную программу фестиваля «ЧелоВечное кино» можно посмотреть в группе . Встречи фестиваля будут проходить на нескольких городских площадках: в ЧГИК, кинокафе Clover, к\т «Знамя». Закрытие фестиваля состоится в студии-театре «Манекен».

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