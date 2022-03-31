Фестиваль «ЧелоВечное кино» ежегодный, и к 2022 году, если не ошибаемся, уже шестой. В программе каждого фестиваля — показы современных фильмов, обладателей фестивальных наград, конкурсные программы для новичков документального короткометражного жанра и обязательные лаборатории с режиссерами, сценаристами и экспертами кино. Кроме того, состоится и питчинг — конкурс проектов-заявок на фильм. Самые удачные идеи молодых режиссеров получат поддержку фестиваля, сертификаты на аренду кинопроизводственной техники и другие призы.



В это году открывать фестиваль будут 1 апреля в к\т «Знамя». На большом экране покажут первую полнометражку Рината Ташимова «Второе солнце». На фестивале «Окно в Европу» фильму присудили специальный приз «За многообещающий восход», а журнал Esquire даже включил картину в топ-15 российских фильмов 2021 года. Сам режиссер тоже приедет в Челябинск и проведет творческую встречу — беседу сразу после показа.


Кадр из фильма «Второе солнце»

К слову, Ринат Ташимов только недавно кинорежиссер. А вообще он актер и драматург, несколько лет ставил спектакли в театре Николая Коляды в Екатеринбурге. А в челябинском mini Театре три прекрасные актрисы играют его пьесу «Пещерные мамы».

В программе фестиваля значатся еще несколько почетных гостей. Например, наставником одной из учебных лабораторий будет Борис Гуц. Это режиссер, который первым в России начал снимать полнометражное кино на мобильный телефон. Его «Фагот» был признан одни из лучших фильмов 2018 года и лидером кинофестиваля «Окно в Европу». Год спустя Гуц снял «Смерть нам к лицу», примерно с таким же результатом.


Кадр из фильма «Смерть нам к лицу»

На фестивале в Челябинске Гуц проведет двухдневный воркшоп на тему коммуникаций режиссера и актеров: какая такая химия должна случиться, чтобы все друг друга поняли.

Кроме того, Гуц примет участие в паблик-токе «Авторское кино: что дальше?». Пожалуй, это одно из титульных событий фестиваля, на котором гости обсудят перспективы современного частного кинематографа и независимого кино. В беседе примет участие еще один гость фестиваля, режиссер Александр Хант. Вы можете не знать его, но точно слышали или видели фильм «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». В 2017 году фильм прогремел на всю страну, получил несколько призов фестивалей России и Европы.



В конкурсной программе фестиваля «ЧелоВечное кино» — 30 игровых и документальных работ. Это уже представленные на других фестивалях фильмы и совсем свеженькие. Лучшие картины покажут нон-стопом 4 апреля.

Что нельзя пропустить

Из важных, на наш вкус событий фестиваля стоит отметить режиссерскую встречу-показ с Аллой Чуриковой, мультипликатором из Германии. Алла работает в технике песочной анимации и сняла анимадок про ядерные испытания на Урале. Сюжет крутится вокруг воспоминаний маленькой девочки о папе. Он подолгу не бывал дома, а когда возвращался с работы, от него пахло степной травой, ветром и солнцем. И только много лет спустя девочка узнает о Тоцком полигоне под Оренбургом и настоящей работе своего отца.



Показ будет 2 апреля в 19:00 в мультипликационной студии «ВидимоНевидимо», на ул. Лесопарковая, 5. А Алла Чурикова присоединится к встрече через Zoom.

И не вздумайте пропустить специальный показ фильма Алексея Германа 3 апреля в 19:30. На экране кинотеатра «Знамя» С ПЛЕНКИ прокрутят кино «Мой друг Иван Лапшин». Советская драма о начальнике угрозыска снята в фирменной пытливой и мрачной манере Германа, но даже в таком виде фильм получил несколько наград на заграничных фестивалях. А ведь это был, на минуточку, 1986 год!



Напомним, что вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

Полную программу фестиваля «ЧелоВечное кино» можно посмотреть в группе. Встречи фестиваля будут проходить на нескольких городских площадках: в ЧГИК, кинокафе Clover, к\т «Знамя». Закрытие фестиваля состоится в студии-театре «Манекен».