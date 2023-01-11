19 января состоится первый выездной спектакль Челябинского театра драмы в 2023 году. Это связано с началом реконструкции главной сцены театра и зрительского фойе. В основном зале уже сняты ряды кресел.
Капитальный ремонт Челябинского театра драмы, по словам министра культуры Алексея Бетехтина, продлится до конца 2024 года. В это время спектакли будут идти на сценах Челябинского театра оперы и балета, а также городских дворцов культуры. 19 января в ДК ЧМК (ул. Ярослава Гашека, 1) сыграют «Шесть блюд из одной курицы», 25 января в ДК ЖД — «Аферу по-французски», 27 и 28 января в ДК Станкомаш — «Снежную королеву».
Спектакли на малой сцене будут идти весь январь и, возможно, февраль. Правда, до 20 января все билеты проданы.
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