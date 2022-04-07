Челябинский анапластолог расскажет, как создают искусственные уши и пальцы

Встреча со специалистом пройдет в рамках проекта «Профпримерка»

7 апреля в Челябинском центре по атомной энергии познакомят с профессией анапластолога. Это специалист, который из силикона изготавливает реалистичные протезы вместо отсутствующих или деформированных частей тела. О том, как вручную делают искусственные уши и пальцы, расскажет Елена Рубцова.







Елена больше десяти лет работала пластическим гримером в Челябинске и в последние годы применяет свои навыки в сфере анапластологии. Её историю мы уже рассказывали.

На встрече она объяснит, почему изготовленные вручную протезы лучше, чем напечатанные на 3D-принтере, какие части тела можно восстановить без хирургического вмешательства и расскажет о технологии процесса.

После разговора о профессии протезиста в ИЦАЭ пройдет ток-шоу «Язык Эйнштейна», где обсудят перспективы машинного обучения и искусственного интеллекта с Денисом Васевым, специалистом из IT-компании «Интерсвязь».

Встреча состоится 7 апреля в 17:30 в ИЦАЭ Челябинска. Можно прийти заранее — в 17:00 здесь пройдет вечер настольных игр. Вход свободный, нужно только зарегистрироваться.