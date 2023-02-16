На федеральном портале EventsInRussia.com началось голосование за события, которые попадут в топ-50 ивентов страны. Участники списка будут продвигаться на федеральном уровне и числиться в национальном календаре.
Из Челябинской области на попадание в список претендуют Ильменский, Бажовский и Бушуевский фестивали. Уральские события отвечают двум главным критериям рейтинга: ежегодность и число участников, превышающее цифру в 30 000 человек.
Теперь дело за южноуральцами. Они с помощью голосования должны продвинуть свои события в рейтинге. Пять лидеров попадут в топ-50 по результатам голосования. Остальные 45 выберет специальное жюри. Голосовать можно сразу за несколько событий. Сбор голосов продлится до 20 февраля.
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