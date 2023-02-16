Челябинские фестивали могут попасть в список лучших событий года в России

Среди кандидатов — Ильменский, Бушуевский и Бажовский

На федеральном портале EventsInRussia.com началось голосование за события, которые попадут в топ-50 ивентов страны. Участники списка будут продвигаться на федеральном уровне и числиться в национальном календаре.



Из Челябинской области на попадание в список претендуют Ильменский, Бажовский и Бушуевский фестивали. Уральские события отвечают двум главным критериям рейтинга: ежегодность и число участников, превышающее цифру в 30 000 человек.



Теперь дело за южноуральцами. Они с помощью голосования должны продвинуть свои события в рейтинге. Пять лидеров попадут в топ-50 по результатам голосования. Остальные 45 выберет специальное жюри. Голосовать можно сразу за несколько событий. Сбор голосов продлится до 20 февраля.

