В к\т им. Пушкина 21 февраля состоится громкая премьера — в России официально выходит фильм «Сын» Флориана Зеллера. Французский драматург в прошлом году собрал горсть призов за первую часть этой трилогии — «Отца» с Энтони Хопкинсом. Полнометражный дебют писателя-режиссера понравился даже жюри «Оскара». Теперь Зеллер будет работать над сценарием третьей части — «Мамы». Напомним, вся трилогия основана на цикле одноименных пьес Зеллера, которые быстро стали театральным хитом не только в Европе, но и по всему миру. В России насчитывается несколько десятков постановок.
Напомним, пьесы рассказывают о трагических событиях в семье. Формально семья в каждой части новая. Но если абстрагироваться, то вполне может показаться, что участники все те же, просто в разных временных параллелях. Каждый сюжет драматичен — отец в деменции и не узнает дочь, мать теряет себя в семье и чувствует тотальное одиночество, а сын не может простить отцу, что тот сменил семью на другую.
Премьера художественной драмы «Сын» состоялась в сентябре 2022 года на одном из европейских кинофестивалей. До России фильм добрался лишь к февралю — официальный прокат стартует 23 числа, но в к\т им. Пушкина решили устроить предварительный показ. Фильм представит кинокритик и редактор кинораздела «Афиши» Евгений Ткачев.
Уточним, что транслироваться будет копия фильма с оригинальной звуковой дорожкой — на английском языке. Для тех, кто не воспринимает английский на слух, добавят русские субтитры.
К слову, в ближайшие выходные в расписании кинотеатра стоят показы первой части трилогии, «Отец». Любопытно, что в результате в залах объединенного творческого центра «Театр+кино» показывают все три пьесы Зеллера в разных форматах. Потому что буквально на прошлой неделе театральный вариант «Мамы» представил режиссер Игорь Бармасов. Кроме того, театральная версия «Сына» есть в репертуаре Камерного театра. Спектакль в 2022 году поставил приглашенный режиссер Алексей Янковский.
Билеты на первый показ «Сына» в Челябинске стоят 250 рублей. Возрастное ограничение фильма 16+.
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