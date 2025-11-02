Челябинская область отметит День народного единства концертами и фестивалями

Праздничные мероприятия уже стартовали

Челябинская область с размахом отметит День народного единства. В регионе запланированы концерты, фестивали, просветительские акции, разнообразные мероприятия для детей и многое другое. Подробнее рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Некоторые мероприятия, посвященные празднику, уже стартовали. Это, например, «Большой этнографический диктант». Принять участие в просветительской акции можно с 1 по 8 ноября как очно, так и онлайн. С 1 по 5 ноября много интересных мероприятий, посвященных дружбе народов и истории России, проходит в библиотеках региона.

В Челябинске в праздничный день, 4 ноября, в парке имени Гагарина на главной сцене состоится праздничный концерт с участием ведущих вокальных и танцевальных коллективов города и области. В тот же день на сцене театра оперы и балета пройдет гала-концерт фестиваля национальных культур «Синегорье». А в Театре ЧТЗ пройдет областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала» с выставками, презентациями и концертной программой.

В других городах региона также запланировано множество мероприятий. В Карталах, например, в День народного единства на площади у храма пройдет праздничная программа «Страна согласия и братства» и фестиваль русской кухни «Русский смак». А в снежинском клубе «Дружба» — праздник чая.

Информация о времени, адресах площадок и условиях участия размещена на сайтах и в соцсетях организаторов.