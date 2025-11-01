Когда все в плюсе: в Челябинской области стартовал Большой этнографический диктант

Тест на знание своей многонациональной Родины можно пройти до 8 ноября включительно

Сегодня, 1 ноября, 65 человек открыли неделю Большого этнографического диктанта в Челябинске на площадке парка «Россия — моя история». Мероприятие стартовало в канун Дня народного единства и продлится до 8 ноября. В числе тех, кто решил испытать себя, руководители национальных культурных центров, члены правительства и законодательного собрания, ветераны СВО — участники кадровой программы «Герои Южного Урала», студенты, школьники и даже детсадовцы — самому юному участнику сегодня 4 годика, самому возрастному — 83. И все они после написания диктанта останутся в плюсе, даже если не ответят на все вопросы. Почему — рассказываем в нашем материале.





«Диктант» представляет собой тест из 30 вопросов. Это для взрослых — юные участники должны ответить на 20. На работу дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.









Нововведение этого года — три видеовопроса задают участники специальной военной операции: представитель казачества, боец из Дагестана и еще один — с позывным «Моздок».

Военный медик, участница программы «Герои Южного Урала» Марина Ильина тоже решилась написать этнографический диктант. Она считает мероприятие одним из способов сохранения исторической памяти единого народа России:





«Если мы сами будем знать свою историю, никто не посмеет ее переписать. Мы многонациональный народ и должны очень быть сплоченными. Потому что у нас одна история на всю нашу матушку-Россию. И ее надо принимать, нельзя забывать. Нужно рассказывать детям, как все было на самом деле — и тогда, и сейчас, чтобы не позволить никому подменять факты».

Марина выразила благодарность организаторам диктанта за возможность принять в нем участие, а также всем тем, кто помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни — в том числе через обучение.

Напомним, программа «Герои Южного Урала» реализуется в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера, с 1 июля 60 бывших и действующих военнослужащих, участников СВО уже прошли два обучающих модуля и стажировки в различных министерствах и ведомствах.

Павел Сагдиев, тоже участник СВО и программы «Герои Южного Урала», уверен в пользе этнографического диктанта не только для молодых, но для всех поколений:





«Страна у нас большая, народов много, мир меняется, что-то забывается. Любят, как говорил наш президент, наши западные партнеры переписывать историю, принижать значение России. И в этом смысле этнографический диктант и его результаты могут для кого-то стать открытием: что не все так однозначно, как оно преподносилось... И однозначно, такое мероприятие — это толчок к получению новых знаний, повод заново что-то перечитать, пересмотреть».





Зампред правительства Челябинской области Маргарита Павлова впервые принимает участие в этнографическом диктанте и очень волнуется. Но в одном уверена наверняка: сила России — в единстве, братстве и дружбе.





«В нашем гимне поется „братских народов союз вековой“, и это неслучайно. На протяжении многих столетий зависть в наших противниках вызывает то, как мы такие разные, уникальные, живем в мире и согласии. И мы все видим, как много усилий во все времена направляется на то, чтобы нас поссорить, но это снова и снова не получается. И не получится никогда», — говорит Маргарита Павлова.

В третий раз напишет этнографический диктант спикер Заксобрания Олег Гербер. Признается, что в предыдущие разы «результат был средненький», но тем и хорош данный диктант, что ты все равно пойдешь после него проверить себя, а значит, наверняка останешься в плюсе:





«Этнографический диктант — это развитие местной идентичности. Считаю, что надо обязательно знать историю, культуру тех народов, которые населяют местность, где ты живешь. Огромное количество народов населяет нашу страну, только в Челябинской области более 15-ти. Конечно же, запомнить все особенности невозможно. Но стараться надо».





Принять участие в Большом этнографическом диктанте-2025 можно как очно, так и онлайн. Найти удобную для себя площадку можно на официальном сайте акции miretno.ru, там же можно перейти на вкладку «Пройти диктант», заполнить специальные поля (указать фамилию и имя (по желанию), регион прохождения тестирования и адрес электронной почты) и пройти тестирование. По итогам прохождения — скачать сертификат участника.

Результаты акции традиционно будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции РФ.