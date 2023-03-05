Челябинская команда «Город N» сыграет в 1/4 Высшей лиги КВН

Ребята успешно преодолели первый этап конкурса

Накануне, 4 марта, в Москве прошла 1/8 финала Высшей лиги КВН, где выступила команда «Город N» из Челябинска. Как сообщили сегодня, 5 марта, в пресс-службе администрации Челябинска, ребята набрали максимальное количество баллов и прошли в 1/4 финала.

Вместе с командой из Челябинска в игре участвовали команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и Курганской области. Участники соревновалось в трех конкурсах: «Приветствии», «Биатлоне» и «Музыкальном домашнем задании». В первом и третьем конкурсах челябинская команда «Город N» набрала максимальное количество баллов и заняла 1 место, что позволило ей пройти в следующий этап, который пройдет в апреле-мае этого года.

Выступления команд оценивали Валдис Пельш, Сергей Жилин, Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева, Александр Олешко и Константин Эрнст.

Отметим, челябинские КВН-щики участвуют в Высшей лиге уже в третий раз. В 2021 году они стали полуфиналистами, а в 2022 году не прошли в 1/4 финала по баллам, однако жюри все равно пропустило их в следующий этап.