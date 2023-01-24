Челябинская команда КВН «Город N» прошла в Высшую лигу

Южноуральцы играют на телевидении третий раз подряд

Челябинские кавээнщики «Город N» в третий раз стали участниками Высшей лиги КВН. Участников определили на сочинском фестивале команд «КиВиН-2023» в январе 2023 года.



В 2021 году челябинцы стали полуфиналистами Высшей лиги, а в 2022 году не прошли в 1/4 финала по баллам, но жюри пропустило их в следующий этап. Количество команд в новом сезоне уменьшилось, вместо 25 участников перед жюри выступит 20.

Еще по итогам «КиВиНа» челябинская команда «Евразия» попала в Премьер-лигу, вторую по значимости лигу клуба. С 2021 года ее не транслируют по телевидению, но она продолжает ежегодно проходить в Москве. До этого «Евразия» стала победителем Первой лиги КВН.