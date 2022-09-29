Челябинская группа перепела треки Клавы Коки и Ольги Бузовой в стиле свинг

Слышали, как играют «Мало половин» на саксофонах?

1 октября в челябинском баре «Фортепьяно» состоится презентация альбома группы ShowTime Band. Артисты играют свинг — веселый оркестровый джаз с саксофонами, клавишами и трубами. Исполняют популярные хиты: «Нас не догонят», «Мало половин», «Районы-кварталы» и даже скандальную песню Клавы Коки и Morgenshtern «Мне по*».

Собрал команду Константин Тепнохудов. Фронтмен не только поет, но играет на трубе. Помимо него, в группе альт-саксофон и тенор-саксофон, тромбон, клавиши, бас, гитара и барабаны.

Называется кавер-альбом «Не для продажи» — так музыканты хотят подчеркнуть, что не планируют зарабатывать на чужом творчестве. Официального релиза у альбома не было, треки можно найти только во «ВКонтакте».

В кавер-альбом вошло семь треков, в том числе и «Я свободен», на который группа пару месяцев назад сняла клип. В сет-листе каверов уже несколько десятков. Узнать некоторые песни практически нереально, настолько музыканты меняют партии. Такая история с главной темой из мультфильма «Спанч Боб Сквепенс» и песней «Иванушек International» «Тополиный пух».

1 октября презентация альбома начнется в 18:00. Вход свободный.

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