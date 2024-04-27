Челябинская «Анна Каренина» сорвала первые аплодисменты

Четырехчасовой спектакль представили зрителям

Камерный театр в Челябинске показал свое прочтение трагической истории дворянки Анны Карениной. В центре сюжета — женщина и ее горе, выставленное на осуждение жестокой публики. Сплетение трагических случайностей, стыда и страсти — что могут сделать они с простым человеком, женщиной, такой, как многие? За предпоказом спектакля наблюдал корреспондент «Первого областного», чтобы понять — чем эта постановка отличается от других прочтений романа и чего ждать челябинцам от «Карениной».

Мир видел множество экранизаций и постановок знаменитого романа Льва Толстого: к примеру, отечественную с Татьяной Самойловой или зарубежную с Кирой Найтли. К слову, картина с Найтли выглядит как театральная постановка. Режиссер объяснял свои ходы тем, что в высшем свете люди не могут быть живыми и настоящими, они играют жестко очерченные роли. Подобный ход получилось провернуть и на сцене Камерного.

Главная героиня проживает одни и те же диалоги и движения, будто попадает в бесконечный день сурка. Вот ее муж, не самый красивый и нежный мужчина в мире, обедает с ней. Вот читает одну и ту же книгу. Вот говорит одними и теми же фразами. И так шаг за шагом, раз за разом. Весь первый акт — будто временная петля, в которой застряла Анна и из которой мечтает вырваться. А вместе с ней и другие фигуры этого локомотива судьбы, ревущего и неуклонно несущегося к трагедии.

Действующие персонажи челябинской постановки все время на сцене — от Кити Щербацкой до самой Анны Карениной. И терзания и мучительные выборы главной героини всегда происходят как бы на глазах всего высшего света — жестокого и готового раздавить любого, кто чем-то отличается от них и хочет жить свободно, но при этом такого же несчастного, как и сама Анна. Аристократки завидуют ей и поливают грязью за спиной. Они хотят сбить ее с почетного пьедестала увлечений красавчика Вронского, но и не желают занять место падшей в глазах общества женщины.

Новая Каренина обитает где-то вне времени: она скована рамками аристократического общества, но ее можно попытаться задобрить новым айфоном. Она знает об этикете, и у нее есть банковская карточка (пин-код — год рождения лошади Вронского). Камерный театр в лучших традициях совмещает классику и современность, авангард, лекции о благородстве и истории классных чинов, старинную мебель, слова рассказчиков, больше похожие на философские рассуждения, и непрекращающуюся проекцию прибытия поезда.

Постановка получилась не просто о Карениной, но о женском счастье. Или несчастье? Муж вроде любит главную героиню, но не той любовью, о которой она мечтает. Вронский вроде любит ее, но не той любовью, ради которой она решилась на измену. И каждая женщина спектакля, каждый образ — это новая история той, что ищет свою любовь. Она может разочароваться и продолжать жить с мужем только ради детей. Она может всю жизнь вспоминать первую любовь, но уважать своего супруга. Она может искать увлечения, упуская свое счастье. Как будто Камерный пытается сказать, что в жизни девушек настоящие чувства вспыхивают лишь единожды. Все остальное — лишь попытки их позабыть.

За любовью стремится и Анна Каренина, одинокая, несчастливая и умирающая от долга и обязательств, навязанных обществом. Но она вновь и вновь попадает под поезд в разных постановках и фильмах. Как говорится, все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Или же все женщины несчастливы одинаково?

Премьера в Камерном театре состоится 27 и 28 апреля. Свободных мест нет.