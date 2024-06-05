Челябинск заполонят герои произведений Пушкина

Юбилей поэта отметят на нескольких площадках города

В четверг, 6 июня, в России масштабно отметят юбилей со дня рождения солнца русской поэзии — Александра Сергеевича Пушкина. Челябинск решил не отставать — на разных площадках города пройдут пушкинские балы, читки стихов, читательские марафоны и мастер-классы, а телебашня в районе парка Пушкина в 22:30 окрасится лицами героев стихов и сказок писателя. Делимся подборкой главных мероприятий.

Библиотека Пушкина

Здесь интерактивы запланированы на весь день. Стартует мероприятие с гашения почтовой марки с изображением поэта. Затем в Коралловом зале для участников «Рандеву с Пушкиным» устроят показ отечественных фильмов «Выстрел», «Сказка о царе Салтане», «Барышня-крестьянка» и «Метель». Кульминацией дня станут читка стихотворений на разных языках и бал в исторических костюмах.

Музей изобразительных искусств

В честь 225-летия поэта искусствовед и коллекционер Галия Малоушкина расскажет о том, как использовались образы Пиковой дамы, рыбака и рыбки, Руслана и Людмилы в отечественной парфюмерии сороковых годов. Также челябинцы познакомятся с ароматами, выпущенными к 150‑летию Пушкина в 1949 году.

Исторический музей Южного Урала

Челябинцам обещают пушкинские стихи в прочтении поэтессы Натальи Рубинской, экскурсию по выставке, посвященной писателю, и поэтическую композицию от артистов Камерного театра Виктора и Надежды Нагдасевых. Они исполнят разные по жанрам, настроению и языку поэтические и прозаические посвящения Александру Пушкину.

Публичка

Пушкинский бал пройдет и на площадке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Челябинцам обещают погружение в эстетику золотого века русской литературы, модных салонов XIX века и, конечно, бальные танцы, чтение стихов и песен. Бал пройдет 8 июня.

Штаб общественной поддержки

В день рождения Александра Пушкина здесь проведут читательский марафон. Челябинцам предлагают рассказать любимое стихотворение на видео и выложить ролик в своих соцетях с хэштегом #Южный Урал читает Пушкина.





Проведут мероприятия и на открытых площадках и в театрах. Так, парк Пушкина и Сад Победы готовят квест для детей «Там на неведомых дорожках». А театр «Скарабей» и Молодежный театр поставят спектакли «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане».