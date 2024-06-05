В Челябинске представят юбилейную почтовую марку с Пушкиным

Ее изготовили к 225‑летию поэта

В челябинской библиотеке имени Пушкина пройдет торжественное гашение марки, посвященной юбилею А. С. Пушкина. Всего один день, 6 июня, челябинцы смогут поставить на ней оттиск, украшающий портрет писателя.

Изобразить на марке решили фрагмент картины П. П. Кончаловского «Пушкин, сочиняющий стихи» и обложку книги «Евгений Онегин».

В Челябинскую область привезли две тысячи марок. Церемония почтового гашения состоится в 11:00 в Центральной библиотеке имени Пушкина. Для участников подготовят выступление актера Камерного театра Виктора Нагдасаева и творческого студенческого коллектива ЮУрГТК «Пушкинский вернисаж» под руководством поэта Татьяны Максимовой.

После торжественного почтового гашения челябинцы смогут поставить на марке оттиск в отделе филателии «Почты России».