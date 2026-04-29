Челябинск впервые примет театральный проект «Тепло родного дома»

Показы спектаклей участников пройдут в июне на сцене драмтеатра

С 4 по 6 июня Челябинск впервые примет федеральный проект «Тепло родного дома». В его программе — две постановки, которые будут показывать на сцене Театра драмы Наума Орлова. Также для челябинцев пройдет лекторий о том, как понимать молодежь через искусство. Об этом сообщают в министерстве культуры Челябинской области.

Федеральный проект «Тепло родного дома» стартовал в 2024 году. Его смысл в том, чтобы через театр, в неформальной обстановке, показать молодежи культурный код России и помочь им почувствовать себя частью большой страны.

В 2026 году мероприятия проекта охватят города восьми федеральных округов. С 5 мая по 11 июня «Тепло родного дома» придет во Владивосток, Санкт-Петербург, Рязань, Челябинск, Краснодар, Иркутск, Ставрополь и Нижний Новгород. В каждом регионе покажут по два спектакля: один представит местный театр, второй — коллектив из другого субъекта РФ.

Челябинский театр драмы Наума Орлова впервые участвует в программе. На своей сцене артисты 4 июня покажут спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (6+). На следующий день, 5 июня, зрители увидят «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (12+) в исполнении Горномарийского драматического театра из Республики Марий Эл.

Также 6 июня организаторы проведут лекторий и панельную дискуссию. Эксперты поделятся опытом продвижения культурных и духовных ценностей через искусство. Особое внимание уделят технологиям работы с молодежью.

Проект завершится в Нижнем Новгороде, где 10 июня артисты челябинского драматического театра покажут спектакль «Собачье сердце» (16+) на сцене театра драмы имени Горького.