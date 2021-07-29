Челябинск может потерять Выставочный зал Союза Художников

Челябинское отделение Союза художников России просят заплатить по счетам или освободить помещение. Долг по коммунальным платежам составляет почти четыре миллиона рублей

Огромное, светлое и самое несчастное здание в центре города — это Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников. Облицовочная плитка давно куда-то сгинула, стена дома на гостевом маршруте расписана граффити-мазней, окна немытые, вывески притомились и устарели: нет тут ни Театра кукол, ни «Уралтона», ни Книжного города, ничего.









Только три величественные музы-барельефы Александра Кудрявцева на облезлом фасаде — Живопись, Ваяние, Зодчество — напоминают о том времени, когда Челябинский Выставочный зал крутым и современным. Был центром культурной жизни миллионного города.





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Если вы давно не были в Советском Союзе, или, скажем, в каком-нибудь уездном дворце культуры или сельском музее, то здесь как раз то место, где можно вспомнить или впервые испытать эти ощущения. Забвение, запустение, сонная скука. Проваливаешься гарантированно лет на сорок.

На первом этаже размещались когда-то «Книжный город» и «Уралтон». В марте 2020 года магазины переехали по другим адресам, с тех пор помещения пустуют. Крошечное кафе с одним столиком. Художественный салон с нагромождением художественных изделий, такой тесный, что вдвоем не поместиться.









На втором этаже — духота и пустота. Смотритель Елена сама по себе уже напоминает арт-объект. Книжки, буклеты, билеты готовы — а посетителей нет. В пыльные окна ломится солнце, вытесняя из галереи воздух. Дышать нечем, жарко. Кондиционеры не работают — они почернели и нависают угрожающе.









На полу живописно расставлены тазики, потому что крыша прохудилась. Шутим, что рядом можно поместить табличку «Тазик зеленый, пластиковый» и назначить объект инсталляцией.

Древний, деревянный паркет местами вздулся. Вспоминаем, что когда в мае здесь открывали выставку «Человек небесный» в рамках благотворительной акции Фонда «Воскресение» и Фонда 2020, тазиков не заметили, и о паркет никто не запинался.





«Это потому что мы поставили тут диванную зону и таким образом задекорировали разруху», — рассказывает художник Геннадий Жихарев, с недавнего времени председатель Челябинского отделения Союза художников.

Вот такой парадокс: в чудесно спроектированном, удачно расположенном месте, наступило полное запустение, жизнь остановилась. Здесь происходит волшебное ничего.

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Помещение Выставочного зала Челябинского отделения Союза художников принадлежит Союзу художников России. Это произошло в начале 2000-х годов. За шикарную площадку на Цвиллинга, 34 шла настоящая война — уж очень лакомым было помещение для очередного торгового комплекса, «центрее» не придумаешь. Тогда решение местного отделения Союза художников передать зал Москве было спасительным.





Журналист Ирина Моргулес не раз писала о кровопролитной борьбе за дорогостоящую собственность местного Союза художников — Выставочный зал и творческие мастерские на улице Омской.

«Взрывы прогремели девять лет назад. Первым был взорван автомобиль одного из основных арендаторов помещений в Выставочном зале, другой прозвучал прямо во дворе этого самого зала, когда в свой автомобиль сел человек, назначенный директором зала. Молодому человеку, до этого не имевшему отношения к творческой организации, оторвало обе ноги, он умер на мешках из-под мусора у стен помещения, которое должен был отвоевать для тех, кто его послал на это дело. В игре участвовал крупный криминал».

(Ирина Моргулес «На Цвиллинга, 34 спокойно», «Южноуральская панорама» от 29 октября 2011 года)

Пережив борьбу группировок внутри творческого союза, череду судебных исков друг к другу, к журналистам, исчезновение протоколов собраний, скандалы и истерики, Челябинское отделение Союза художников решает передать Выставочный зал и мастерские в собственность Союза художников России. Таким образом, и тот, и другой объект удалось сберечь в первозданном смысле.



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И дальше история развивалась по очень нехитрому сценарию: первый этаж художники сдавали в аренду. Это была мощная и, по сути, единственная статья доходов. Вырученными деньгами и расплачивались с Москвой за аренду, и за коммуналку.



Здесь стоит отметить, что стоимость аренды за все два этажа Выставочного зала до недавних пор составляла 50 тысяч рублей в месяц, а года полтора назад поднялась до 120 тысяч — и все равно это символические пустяки за 3000 квадратных метров в центре города при средней стоимости аренды 700 рублей/кв. метр (по данным Авито/Недвижимость за первый квартал 2021 года).

120 тысяч рублей вместо 2 миллионов 100 тысяч рублей в месяц за такую роскошную площадку — Союз художников России явно не свирепствует с арендными ставками и вообще предельно терпеливо ждет оплаты.

Все коммунальные платежи, ремонт и содержание помещений — это расходы не собственника, а арендатора, то есть челябинской организации. Как только с первого этажа на Цвиллинга, 34 съехали магазины (март 2020 года), статья доходов обнулилась. Нельзя же всерьез считать доходом выручку за продажу билетов по 150 рублей, даже если в хороший день трафик в Выставочном зале составит десять человек.

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Сложно сказать, по какой причине Челябинский Выставочный зал пришел в такой упадок и почему последние двадцать лет пребывает в хронической разрухе. Скажем, крыша течет больше десяти лет, и сумма за ремонт кровли творческим людям кажется неподъемной. Панорамные окна мыли последний раз к приезду Зураба Церетели, а это 2011 год — и то, оплачивал работу городской бюджет. Фасад не ремонтировали совсем. С кондиционерами все печально тоже довольно давно.

«Этим проблемам лет двадцать. Союз художников — финансово несостоятельная организация, это надо признать. Люди творческие, прекрасные, но абсолютно лишенные таланта управлять имуществом. В результате этого неумелого управления сейчас Челябинск рискует потерять и Выставочный зал Союза художников, и мастерские на Омской. В третий раз потерять, если мы вспомним постсоветскую историю», — горько замечает искусствовед Ирина Духина.

За последний год Челябинское отделение Союза художников задолжало только ресурсоснабжающим организациям 3 миллиона 988 тысяч 517 рублей (по информации на 29 июля 2021 года). Эта сумма растет каждый день, потому что на долг начисляются пени. Количество писем из арбитражного суда с требованием немедленно оплатить уже перестали считать. Около 500 тысяч рублей составляет задолженность по налогам. Почти 700 тысяч рублей — долг по аренде.





Согласно данным в базе ФНС России, операции по счетам челябинского отделения Союза художников приостановлены из-за долгов с апреля этого года. В реестре службы судебных приставов сказано, что в отношении организации ведутся 12 исполнительных производств на общую сумму 1,3 млн рублей.



Кредиторы требуют свои деньги через арбитраж. «Ростелеком» в марте через суд добился выплаты долга в 28 тысяч рублей. «УСТЭК-Челябинск» в июне отсудил о организации 405 тыс. рублей по счетам за тепло в январе-феврале 2021 года. В августе состоится заседание по иску о взыскании 412 тыс. рублей, уже за март-апрель.

Почти четыре миллиона рублей — это сумма долгов за Выставочный зал на Цвиллинга и за мастерские на Омской.

«Несколько наших художников вынуждены были отказаться от своих мастерских, так как у них нет возможности заплатить долг. Из-за организационной пертурбации теплосети почти три года три не выставляли нам счета, а потом разом предъявили всю сумму. В 2020 году потребовали заплатить за 2018-2020 годы. Получилось по 60-80 тысяч рублей разом. Для стариков, у которых одна пенсия, эта сумма, конечно, невероятная. Художники судились, но суд признал теплосети правыми. Наши старшие коллеги Юрий Егаков, Валентина Ваксман освободили свои мастерские», — рассказывает Геннадий Жихарев.

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Председатель Челябинского отделения Союза художников, избранный чуть меньше месяца назад, Геннадий Жихарев пока несколько растерян от колоссальных сумм, предъявленных к немедленному погашению, бухгалтерских документов, словосочетаний «судебные приставы», «антикризисный управляющий», «постановление арбитражного суда», вообще от вала свалившихся на него хозяйственных вопросов. Тонкая романтическая натура, он рисует хрустальной прелести пейзажи, очень хочет сохранить и зал, и мастерские, просто не представляет, как.





Геннадий Николаевич вспоминает, как в 1980 году студентом участвовал в открытии этого самого Выставочного зала и разрезал красную ленточку: «Кусочек дома до сих пор храню».

«Я настроен спасать ситуацию. Многие мои коллеги уже опустили руки, решили: умирать, так умирать, зал мы потеряли. Но я настроен бороться, потому что не нам останавливать историю, которую начинали наши великие предшественники: Вандышев, Русаков, Сосновский, Перовская. Мы — их преемники, нам продолжать их дело», — говорит Геннадий Жихарев.

Жихарев полагает, что надо обращаться за помощью к промышленникам, к крупному бизнесу. Рассказывает, что начали создавать антикризисный фонд из своих произведений, чтобы не ходить с протянутой рукой и рассчитываться за финансовую помощь картинами. Намерен начать с с мэрией переговоры о парковке, пусть хотя бы по вечерам и выходным. Переживает, что из-за множества коммунальных неудобств, элементарной запущенности помещений, отсутствия парковки, им не найти арендаторов. Сетует, что нет возможности рекламировать выставки. Думает, где взять деньги на зарплату смотрителям, уборщицам, сотрудникам, которые развешивают картины. На сайте Выставочного зала последнее событие датировано ноябрем 2020 года.





Собственник помещений — Союз художников России — аккуратно сообщает в письмах, что если челябинцы не заплатят по счетам в ближайшие полтора месяца, то Москва вынуждена будет нанять внешнего управляющего. От которого наши художники пока не знают, чего ждать.

Узел завязывается так крепко, что кажется, его не распутать — только рубить. Волшебный сценарий, когда приходит добрый Дед Мороз с мешком денег, гасит все долги и говорит: «Дорогие мои, рисуйте на здоровье свои картины и ни о чем больше не беспокойтесь!» — художники сейчас представляют лучше, чем вариант нанять современного менеджера, который наполнит наконец движением и событиями огромные залы, приведет сюда публику и финансовые потоки. Трепетным творческим натурам пока сложно пустить на свою территорию чужака, который придумает что-то еще кроме выставок — об этом нам говорили все, кто так или иначе знаком с ситуацией.

Задаем этот вопрос Геннадию Николаевичу.

«Креативный директор, который принесет сюда трафик, события — это было бы замечательно. Я на днях разговаривал с таким активным человеком. Он все выслушал и сказал: „Ну что ж, будут деньги — звоните. Через несколько лет тут будет потрясающе!“ Но денег у нас попросту нет», — отвечает председатель Челябинского Союза художников.

***

Вот на этой печальной ноте может завершиться история одного из крупнейших в России Выставочных залов Союза художников — великолепной площадки, созданной с советским размахом, уцелевшей в бандитских войнах начала 2000-х и застрявшей в безвременье, как в каком-то киселе.





При всем уважении к талантливому и искреннему Геннадию Жихареву, мы видим результат двадцатилетнего бездарного управления ресурсом, доставшемся художникам почти даром.

Помещение с уникальными характеристиками, с историей, с безупречной локацией в руках современного управленца давно стало бы местом притяжения всей арт-тусовки: музыкантов, фотографов, артистов, уличных, театральных и любых художников, архитекторов, дизайнеров, реставраторов, да кого только не. Воркшопы, лекции, мастер-классы, дефиле, свободный микрофон, концерты, философские беседы и танцевальные вечера — любой формат адаптировал бы место под себя.

Но передоверить кому-либо пространство, в котором научились только развешивать картины, — страшно. Вдруг сюда придет кто-то, кто «не дотягивает до высокого звания члена Союза художников». Управлять самостоятельно — получается даже не на уровне директора сельского клуба: привезли фильму — крутим, не привезли — не крутим.





В итоге в центре города, на гостевом маршруте, создана натуральная инсталляция советского прошлого — заброшенный, неумытый, со следами былого великолепия, но кажется, всеми забытый храм искусств.