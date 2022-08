Челябинец сыграл на аккордеоне во время поездки на уницикле. Видео

Артист исполнил попурри из песен «Черный бумер», «На дискотеку» и «Песенки шофера»

В Сети набирает популярность видео, на котором мужчина едет по деревенской дороге на уницикле и одновременно играет на аккордеоне. Ролик на своей странице выложил челябинец Евгений Олейников. Он и является главным героем видео.

Трюк с унициклом и аккордеоном Евгений провернул в селе Саккулово Сосновского района. 6 августа там отмечали День села. В официальной программе празднования Евгений не участвовал, но решил поздравить близких вот таким оригинальных способом.

«Снимал видео родственник, он ехал впереди на велосипеде. На уницикле я научился ездить еще прошлым летом, где-то за месяц», — рассказывает Евгений Олейников.

Катаясь на уницикле по Саккулово, челябинец исполнил песни «Едем в соседнее село на дискотеку» (Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов), «Песенку шофера», I Know What You Want (Busta Rhymes и Mariah Carey), а еще P. I. M. P (50 cent) и No good (The Prodigy).

Напомним, ранее мы рассказывали о трех путешественниках, которые решили добраться на моноколесах до Байкала.