Из Москвы до Челябинска на моноколесе

Как трое путешественников проехали 2500 километров по М‑5, а теперь отправились на Байкал

Три путешественника-любителя из Москвы приехали в Челябинск на моноколесах — они преодолели более 2,5 тысячи километров «верхом» на электронных гаджетах, упакованные в защитную экипировку и шлемы фулл-фейс. В Челябинске у ребят — короткая дозарядка и экскурсия по городскому бору, а потом — дорога дальше, в сторону Сибири.



Павел Аверин, Эдуард Шуркин и Людмила Сергеева стартовали из Москвы в ночь на 2 июля. Идею они себе придумали грандиозную — за месяц (или чуть дольше) проехать на моноколесе через Татарстан, Башкирию, Урал и Сибирь, до Байкала. Я перехватила ребят на подзарядке в центре Челябинска, чтобы задать несколько вопросов об удивительном путешествии.





В нашем городе сообщество людей, катающихся на моноколесах, небольшое, но давнее. Поэтому человеку, который передвигается на таком гаджете, уже не удивляются. Но гости из столицы упакованы в несколько слоев защитной одежды с силовыми элементами и шлемы, на спинах рюкзаки, на запястьях — зеркала заднего вида. Так что внимание людей в центре города они явно привлекли. Обнаружить скоростных гостей удалось благодаря трансляции геопозиции в мессенджере.

Я готовлюсь задавать вопросы, а моногонщики уже оккупировали несколько розеток в кафе «Горы» и выбирают, какой из завтраков заказать, хотя уже давно обед.

«Мы чуть-чуть вчера не успели доехать до Челябинска, километров 40. Пошел сильный дождь, и пришлось ночевать в придорожном мотельчике на трассе. Впрочем, у нас никогда нет конкретных запланированных мест ночевок, в пути все постоянно меняется», — Людмила Сергеева снимает «черепаху», потом футболку и переодевается в сухое.

Они выгружают из рюкзаков специальные быстрые зарядки, чтобы пополнить аккумуляторы гаджетов в сжатые сроки. «Два часа едем, два часа заряжаемся», — поясняют на мой невысказанный вопрос.

Стоит дорого, едет быстро

Маршрут экологического пробега идет по трассе М-5, иногда с отклонениями в сторону деревень, озер, лесных дорожек. Средний суточный пробег — километров 200—250. От цивилизации на моноколесе можно отдалиться на 50 километров туда, где нет дорог, одни тропинки. Или больше — если на другом конце пути точно есть розетка. И они с удовольствием сворачивают с маршрута, потому что главная задача героев — не просто добраться в точку Б, а показать, как красива Россия и какими разнообразными могут быть путешествия.

«Жизнь не должна проходить по схеме „дом — работа“. Нужно получать удовольствие. Когда я загорелся идеей этого приключения, пришел к начальству и спросил: как уволиться? А они мне пошли навстречу и отпустили в долгий отпуск. Я ни разу не путешествовал по России, так что для меня это очень важная поездка», — Эдуард Шуркин отвечает на вопрос, а сам в это время подключает к зарядке смартфон и камеру, проверяет настройки моноколеса через блютуз-приложение.

Участники путешествия не делают громких заявлений, не привлекают внимание к экологической проблеме. А просто мечтают растормошить людей и зарядить их на приключения.

«Мы транслируем все, что с нами происходит в телеграм-каналах. И знаете что? Наши приятели из Москвы увидели, какая активная моноколесная тусовка в Нижнем Новгороде села на поезд и приехала туда на выходные. И это классно, вот наша цель — вдохновлять людей пусть на небольшие, но путешествия», — Людмила Сергеева проверяет сообщения, которые скопились в разных мессенджерах, и просит Павла скинуть фотки с дороги в общий чат — нужно отчитываться перед теми, кто поддерживает пробег.

В планах путешественников — преодолеть весь маршрут на моноколесах, ночевать в более-менее цивилизованных условиях и уложиться в бюджет поездки — по предварительной договоренности каждый взял с собой примерно 150 тысяч рублей, но это с запасом.

Пока путешествие не принесло никаких неприятных неожиданностей — участники бодры, а моноколеса не подводят. Случайные встречные закидывают стандартными вопросами про технические характеристики моноколеса и стоимость. Ребята даже решили футболки потом сделать с надписью «Стоит дорого, едет быстро». Бывали моменты, когда у туристов просили денег за подзарядку, бывали места, где розетки со слабым напряжением. А дальше, они уверены, даже в самой российской глуши наверняка найдется деревня и дом с розеткой.

«Дороги примерно везде одинаковые. Где-то получше, где-то похуже. Иногда сворачиваем с федеральных трасс и едем по лесным дорожкам, вдоль озер. Местные жители удивляются нашему транспорту, охотно помогают. А городские сообщества моноколесников тем более поддерживают. В Уфе вот устроили нам экскурсию по городу, сводили на массаж, даже трехлитровую банку меда в дорогу предлагали. Но вес наших рюкзаков сильно ограничен. В качестве сувениров берем только магнитики»,— смеется Эдуард Шуркин.





Серо-зеленый Челябинск

В город путешественники заехали утром и сильно удивились, когда попали в череду сплошных промзон.

«Ощущение, что это какой-то серый сталинский город со старым общественным транспортом. Но потом нам показали Кировку с интересными скульптурами, широкие улицы центра города и главное — городской бор. Он великолепен», — Людмила Сергеева показывает кадры, где ребята гоняют по лесным дорожкам и купаются в Изумрудном карьере.

Сама она катается на колесе третий год. Раньше много занималась спортом, танцами. Пробовала приобщить к моноколесу шестнадцатилетнюю дочь, но той не понравилось. В обычной жизни Людмила — педагог. Поэтому считает, что ее отпуск должен быть очень насыщенным. И да, ее мама не знает, как именно дочь путешествует.

В какой-то момент пробега Людмиле чертовски захотелось бросить все на денек, смотаться в Москву и отдохнуть. Но погода наладилась, вокруг начались красивые уральские горы, потом озера, и путешествие снова превратилось в отпуск, в котором чувствуешь себя живым.

«Я изучал Челябинск на картах, у вас вокруг столько озер в шаговой доступности, удивительно», — замечает Эдуард Шуркин.

Эд гоняет на колесе около года, но постоянно занимается и другими видами спорта, не раз участвовал в марафонах, так что шаговая доступность для него — понятие несколько иное. В путешествии он снимает короткие видео, монтирует их ночами и выкладывает в канал, чтобы подписчики могли следить за приключениями. А еще у него самый тяжелый рюкзак — в нем инструменты на случай, если техника в пути сломается. А в обычной жизни он инженер.

Задерживаться в Челябинске участники пробега не стали: как только моноколеса зарядятся на полную, ребята стартанут в сторону Кургана.

А пока мне предлагают попробовать встать (или сесть?!) на моноколесо. Гаджет тяжеловат (40 кг) и сам по себе не очень устойчив. Чтобы поехать, нужно обладать очень хорошим чувством равновесия. Делаю пару пробных кругов при большой поддержке Павла. Да что там поддержке — он меня буквально за руку ведет.

Павел — учитель в гимназии. А на моноколесе катается дольше всех участников — четыре года. Использует его как обычный транспорт — добраться до работы, в спортзал или для вечерних покатушек. Ездил в Крым (вместе с Людмилой) и вдоль морского побережья, накатал несколько тысяч километров. А в прошлом у него — велопробеги, многодневные туристические походы в Гималаях, восхождение на Эльбрус.

«Главное в подобных путешествиях — это не унывать. А еще — не терять терпения и соблюдать дисциплину, тогда все получится», — Павел улыбается и продолжает объяснять, как поехать на моноколесе.





Лето — это маленькая жизнь



Путешествие должно закончиться в августе. Или в сентябре, тут ребята не загадывают. А может, они приедут в Новосибирск, посмотрят на дату в календаре и свернут на Алтай, к Чуйскому тракту. А в дальнейшем, надеется Людмила, такие трипы станут регулярными и популярными.

«Я надеюсь, что мы потом раскрутим эту историю до больших путешествий. Что у нас появится поддержка бизнеса и государства. И мы, как Федор Конюхов, отправимся в кругосветку. За эти недели путешествия мы уже увидели много нового. Мы ели невероятно вкусную деревенскую еду в Башкирии, общались с инспекторами ДПС и ехали с машиной сопровождения, гоняли на скорость по Уфе и наслаждались видами вдоль главной федеральной трассы. Рады, что получилось такое лето. Ведь лето — это маленькая жизнь, и ее надо прожить интересно. В радости, в любви и есть смысл жизни, в этом счастье», — Людмила допивает лимонад, надевает перчатку и поправляет зеркальце заднего вида на запястье.

Догнать моногонщиков в городском потоке просто невозможно — всего два светофора, и я уже упустила их из виду. Но за приключениями ребят можно всегда следить в телеграм-канале. Или отправиться на встречу приключениям самостоятельно.

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