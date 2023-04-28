Ботанический сад ЧелГУ открыли для посетителей

С начала апреля здесь проснулись суслики и подснежники

В Ботаническом саду ЧелГУ расцвели первоцветы — прострелы раскрытые. По этому случаю в ботсаду начинается летний сезон, вход для посетителей снова открыт. Но пока сад только готовят к сезону: ровняют дорожки, приводят клумбы в порядок после холодов.



Суслики, живущие у главного корпуса университета, уже проснулись. Их тоже можно встретить в саду в теплую солнечную погоду.

В теплое время года в ботаническом саду проходят открытые встречи и лекции. Их проводят научные сотрудники и преподаватели университета.

Вход на территорию сада свободный. Напомним, выгуливать животных, ездить на велосипедах, сходить с дорожек и трогать растения запрещено.