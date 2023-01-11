Музыкант, руководитель Детской школы вокального искусства и бессменный барабанщик группы «Ариэль» Борис Каплун перенес операцию аортокоронарного шунтирования. Об этом сообщил вчера в соцсетях руководитель группы «Иваныч», друг артиста Валерий Ярушин.
«Будь здоров, музыкант! Барабанщику группы „Ариэль“ Борису Каплуну утром была проведена сложная операция по шунтированию. Как сообщили врачи, удачно. Состояние стабильное. Выздоравливай, артист!» — написал Валерий Ярушин.
Операция прошла в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. По словам заведующего кардиохирургическим отделением №2 Станислава Андриевских, пока пациент находится в реанимации, в рамках послеоперационного состояния. Завтра, 12 января, он будет переведен в палату.
Как отмечают коллеги Бориса Каплуна, он не в первый раз переносит операции на сосудах, сохраняя жизнелюбие и бодрость. Воспитанники музыканта в созданной им Детской школе вокального искусства уверены, что Борис Федорович очень скоро вернется к работе. 15 января Борису Каплуну исполняется 72 года.
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